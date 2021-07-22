Михаил Дегтярев получил около трех тысяч вопросов на прямой линии. Фото: Правительство Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев 21 июля 2021 года провел прямую линию с жителями края. В третий уже раз. Жители региона встретили это событие по-деловому - как привычное, но не надоевшее. Более двух часов руководитель региона давал ответы на вопросы людей самого разного возраста, пола, социального положения и степени лояльности. В прямом эфире прозвучали ответы более чем на 30 вопросов. Еще до прямой линии и в ходе общения с жителями поступило около 1,5 тысячи обращений: порядка 500 телефонных звонков и около тысячи видеовопросов и сообщений в мессенджеры. Глава края заверил, что все они записаны, и на каждый будет дан ответ.

Трансляция велась на четырех телевизионных каналах, а также онлайн. Недавно внедрить подобный формат общения с прессой и жителями регионов всем губернаторам рекомендовал президент РФ Владимир Путин. А мы уже внедрили и с успехом. Дегтярев смог превратить прямые линии в эффективный механизм решения проблем, волнующих население. Люди со всего края обращаются за защитой к главе региона. Это говорит о том, что постепенно, шаг за шагом, Михаилу Дегтяреву удается вернуть людям веру во власть, в ее способность и желание помогать людям. Возможно, возвращение этой, казалось бы, утраченной веры и есть главный итог его политики в крае.

Дегтярев отвечал без бумажки, динамика в ухе или дисплея перед глазами. Эта его способность не «плавать» в самых незначительных темах с самого начала удивляла жителей края. «Хорошая память», - говорили зрелые отцы семейств. «Молодой, мозги работают как надо», - кивали головами старики. «Ему просто у нас понравилось, он прикипел к земле хабаровской», - судачили женщины на рынке.

А правы и те, и другие, и третьи. Это видно по ответам. Каждый вопрос на линии касался какой-то конкретной ситуации, и врио губернатора давал по нему развернутый комментарий или поручение региональным и местным властям. Например, на просьбу сироты снизить возраст получения компенсации на покупку квартиры с 25 до 23 лет, Дегтярев прямо на месте дал задачу правительству проработать этот вопрос и внести соответствующие изменения в краевое законодательство. Быстро, четко, как укол рапиры.

Спектр тем, затронутых на линии, разнообразен как сама жизнь. И, как обычно, горе пополам с радостью. В поселке Тумнин открывают пожарную часть, а под Хабаровском при выезде на задание гибнет двое пожарных. И в первом, и во втором случае Михаил Дегтярев дает четко понять, что он следит за развитием ситуации. Тумнину поздравление, семьям погибших - слова соболезнования и не только. Врио сообщил, что знает о видеообращении, записанном женой одного из погибших, и уже дал по этому поводу несколько поручений. В частности провести ревизию всех пожарных автомобилей в краевых частях, и пообещал, что власти региона выплатят семьям погибших все положенные компенсации. Размер выплат на семью составит три миллиона рублей, соответствующее постановление уже подписано главой региона.

Что ни звонок - то злободневность. Отвечая на вопрос по благоустройству остановок общественного транспорта, Михаил Дегтярев заявил, что правительство региона направит дополнительные 300 миллионов рублей на ремонт дворов в Хабаровске.

- В ближайшую неделю Хабаровску мы перечислим 300 миллионов рублей из тех 1,5 миллиарда рублей, которые я попросил у Владимира Владимировича Путина на благоустройство дворов. Они пришли, - заявил глава региона.

Он также отметил, что мэрии необходимо в кратчайшие сроки выходить на конкурсные процедуры, чтобы благоустроить городские дворы уже в этом году. Михаил Дегтярев поручил мэру Сергею Кравчуку взять ситуацию под контроль. Тот ответил, что так и будет.

Комментируя начавшееся расселение бараков на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске, Дегтярев еще раз заверил, что к 1 января 2023 года в Хабаровском крае будут расселены все аварийные дома, признанные таковыми до 2017 года.

Кроме того, жители и журналисты интересовались у врио губернатора планами по достройке гидрозащитных сооружений, наведения порядка в сфере ЖКХ и ужесточению контроля над работой управляющих компаний, перспективами строительной отрасли и сроками выхода на поставленную планку в один миллион квадратных метров жилья, сдаваемого ежегодно. Студентов интересовал вопрос проектирования и строительства объединенного студенческого кампуса в Хабаровске. Дачников - предсказуемо вопрос развития пригородных электричек. Жители отдаленных районов интересовались планами по развитию местной авиации и сохранению для них субсидий на авиаперелеты, а родители детей школьного возраста - проблемой записи их чад в первые и девятые классы. Активисты ТОС спрашивали о дальнейших планах региональных властей по поддержке территориального общественного самоуправления и общественных инициатив. А у спортивных болельщиков появилась возможность спросить врио губернатора о мерах по поддержке профессиональных спортивных клубов, являющихся гордостью, а, возможно, и частью бренда Хабаровского края.

Каждый из вопросов был максимально приземлен и конкретен, люди и журналисты спрашивали главу региона строго по делу и получали такой же ответ без воды и попыток уйти в сторону.

Дегтярев даже шутил в своем стиле. Впрочем, можно ли считать шуткой его призыв «не подписывайтесь вы на разных шизофреников, доверяйте только проверенным источникам информации»? Врио имел в виду свой инстаграм.

Прямая линия органично вписалась в формат подведения итогов года работы Михаила Дегтярева на посту главы Хабаровского края. Отвечая на каждый вопрос, Дегтярев коротко фиксировал, а что уже именно было сделано в этой сфере за время его работы. Благо багаж позитивных кейсов и решенных проблем накопился немалый.

Дегтярев последовательно и методично расширяет количество каналов прямой коммуникации с населением. Глава региона напрямую общается с жителями в ходе рабочих поездок по муниципалитетам, с представителями территорий и общественных объединений - в ходе заседаний «Народного Совета». Регулярные прямые линии - это тоже формат прямой связи власти и общества, при этом самый доступный для жителей края. Он стремится приблизить власть к людям, очеловечить ее. Поэтому его прямые линии носят не отчетно-протокольный характер, а форму прямого диалога с жителями Хабаровского края.