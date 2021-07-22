Хабаровск
Еще
Радио
Хабаровск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 июля 2021 10:04

Михаил Дегтярев получил около трех тысяч вопросов на прямой линии

Врио губернатора Хабаровского края ответил на 30 из них, но записал все остальные
Максим МОЛОТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Михаил Дегтярев получил около трех тысяч вопросов на прямой линии.

Михаил Дегтярев получил около трех тысяч вопросов на прямой линии.

Фото: Правительство Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев 21 июля 2021 года провел прямую линию с жителями края. В третий уже раз. Жители региона встретили это событие по-деловому - как привычное, но не надоевшее. Более двух часов руководитель региона давал ответы на вопросы людей самого разного возраста, пола, социального положения и степени лояльности. В прямом эфире прозвучали ответы более чем на 30 вопросов. Еще до прямой линии и в ходе общения с жителями поступило около 1,5 тысячи обращений: порядка 500 телефонных звонков и около тысячи видеовопросов и сообщений в мессенджеры. Глава края заверил, что все они записаны, и на каждый будет дан ответ.

Трансляция велась на четырех телевизионных каналах, а также онлайн. Недавно внедрить подобный формат общения с прессой и жителями регионов всем губернаторам рекомендовал президент РФ Владимир Путин. А мы уже внедрили и с успехом. Дегтярев смог превратить прямые линии в эффективный механизм решения проблем, волнующих население. Люди со всего края обращаются за защитой к главе региона. Это говорит о том, что постепенно, шаг за шагом, Михаилу Дегтяреву удается вернуть людям веру во власть, в ее способность и желание помогать людям. Возможно, возвращение этой, казалось бы, утраченной веры и есть главный итог его политики в крае.

Дегтярев отвечал без бумажки, динамика в ухе или дисплея перед глазами. Эта его способность не «плавать» в самых незначительных темах с самого начала удивляла жителей края. «Хорошая память», - говорили зрелые отцы семейств. «Молодой, мозги работают как надо», - кивали головами старики. «Ему просто у нас понравилось, он прикипел к земле хабаровской», - судачили женщины на рынке.

А правы и те, и другие, и третьи. Это видно по ответам. Каждый вопрос на линии касался какой-то конкретной ситуации, и врио губернатора давал по нему развернутый комментарий или поручение региональным и местным властям. Например, на просьбу сироты снизить возраст получения компенсации на покупку квартиры с 25 до 23 лет, Дегтярев прямо на месте дал задачу правительству проработать этот вопрос и внести соответствующие изменения в краевое законодательство. Быстро, четко, как укол рапиры.

Спектр тем, затронутых на линии, разнообразен как сама жизнь. И, как обычно, горе пополам с радостью. В поселке Тумнин открывают пожарную часть, а под Хабаровском при выезде на задание гибнет двое пожарных. И в первом, и во втором случае Михаил Дегтярев дает четко понять, что он следит за развитием ситуации. Тумнину поздравление, семьям погибших - слова соболезнования и не только. Врио сообщил, что знает о видеообращении, записанном женой одного из погибших, и уже дал по этому поводу несколько поручений. В частности провести ревизию всех пожарных автомобилей в краевых частях, и пообещал, что власти региона выплатят семьям погибших все положенные компенсации. Размер выплат на семью составит три миллиона рублей, соответствующее постановление уже подписано главой региона.

Что ни звонок - то злободневность. Отвечая на вопрос по благоустройству остановок общественного транспорта, Михаил Дегтярев заявил, что правительство региона направит дополнительные 300 миллионов рублей на ремонт дворов в Хабаровске.

- В ближайшую неделю Хабаровску мы перечислим 300 миллионов рублей из тех 1,5 миллиарда рублей, которые я попросил у Владимира Владимировича Путина на благоустройство дворов. Они пришли, - заявил глава региона.

Он также отметил, что мэрии необходимо в кратчайшие сроки выходить на конкурсные процедуры, чтобы благоустроить городские дворы уже в этом году. Михаил Дегтярев поручил мэру Сергею Кравчуку взять ситуацию под контроль. Тот ответил, что так и будет.

Комментируя начавшееся расселение бараков на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске, Дегтярев еще раз заверил, что к 1 января 2023 года в Хабаровском крае будут расселены все аварийные дома, признанные таковыми до 2017 года.

Кроме того, жители и журналисты интересовались у врио губернатора планами по достройке гидрозащитных сооружений, наведения порядка в сфере ЖКХ и ужесточению контроля над работой управляющих компаний, перспективами строительной отрасли и сроками выхода на поставленную планку в один миллион квадратных метров жилья, сдаваемого ежегодно. Студентов интересовал вопрос проектирования и строительства объединенного студенческого кампуса в Хабаровске. Дачников - предсказуемо вопрос развития пригородных электричек. Жители отдаленных районов интересовались планами по развитию местной авиации и сохранению для них субсидий на авиаперелеты, а родители детей школьного возраста - проблемой записи их чад в первые и девятые классы. Активисты ТОС спрашивали о дальнейших планах региональных властей по поддержке территориального общественного самоуправления и общественных инициатив. А у спортивных болельщиков появилась возможность спросить врио губернатора о мерах по поддержке профессиональных спортивных клубов, являющихся гордостью, а, возможно, и частью бренда Хабаровского края.

Каждый из вопросов был максимально приземлен и конкретен, люди и журналисты спрашивали главу региона строго по делу и получали такой же ответ без воды и попыток уйти в сторону.

Дегтярев даже шутил в своем стиле. Впрочем, можно ли считать шуткой его призыв «не подписывайтесь вы на разных шизофреников, доверяйте только проверенным источникам информации»? Врио имел в виду свой инстаграм.

Прямая линия органично вписалась в формат подведения итогов года работы Михаила Дегтярева на посту главы Хабаровского края. Отвечая на каждый вопрос, Дегтярев коротко фиксировал, а что уже именно было сделано в этой сфере за время его работы. Благо багаж позитивных кейсов и решенных проблем накопился немалый.

Дегтярев последовательно и методично расширяет количество каналов прямой коммуникации с населением. Глава региона напрямую общается с жителями в ходе рабочих поездок по муниципалитетам, с представителями территорий и общественных объединений - в ходе заседаний «Народного Совета». Регулярные прямые линии - это тоже формат прямой связи власти и общества, при этом самый доступный для жителей края. Он стремится приблизить власть к людям, очеловечить ее. Поэтому его прямые линии носят не отчетно-протокольный характер, а форму прямого диалога с жителями Хабаровского края.

Общество: ВОПРОС ДНЯ