Душ и свободная одежда: рассказываем, как спастись от жары в Хабаровске

Как спастись от жары в Хабаровске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровске уже вторую неделю стоит тропическая жара - столбик термометра днем достигает отметки +34 градусов, а влажность доходит до 60-70 процентов. Июльская жара в Хабаровске в 2021 году уже отмечена синоптиками как одна из самых продолжительных за последние 10 лет. Экстремальные температуры могут серьезно навредить здоровью. Краевое МЧС выпустило памятку, следуя которой, можно обезопасить себя от июльской жары.

Во время жары при терморегуляции у человека повышается потоотделение. Это может стать причиной обезвоживания организма. Поэтому специалисты рекомендуют принимать больше жидкости. Однако не стоит пить за раз более одного стакана. Чистую питьевую воду нужно брать с собой каждый раз, когда вы выходите на улицу. Помимо воды, утолить жажду помогут чай или прохладные, но не слишком, негазированные напитки. Ограничьте прием лечебной минеральной воды - насыщенный солевой состав может нарушить электролитный обмен и увеличить нагрузку на сердце.

В жаркую погоду также следует воздержаться от алкоголя, сигарет и вредной еды. На жаре всасывание алкоголя в кровь усиливается, то есть пьянеет человек быстрее и сильнее.

Как спастись от жары в Хабаровске. Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

На улице, даче и в огороде выбирайте свободную одежду светлых оттенков из натуральных тканей. Не выходите на улицу без головного убора (панама, шляпа, кепка). Головной убор должен быть из натуральной ткани, светлого цвета и просторный, чтобы внутри образовалась воздушная подушка, которая предохранит от перегрева.

Если вы проводите большую часть дня в помещении, то необходимо проводить ежедневную влажную уборку. При наличии в помещении кондиционера избегайте прямого нахождения под струями холодного воздуха. В жару особенно опасны перепады температур. Комфортная температура для человеческого сна - 18-24 градуса. Во влажной одежде находиться в комнате с включенным кондиционером нельзя, иначе простуды не избежать.

При наличии возможности чаще принимайте душ. Учтите, что температура воды в нем должна быть не ниже 30°C. Не обливайтесь холодной водой, если это непривычная для вас процедура. Лучше чаще принимать душ и ополаскивать лицо, шею, руки водой комнатной температуры, процедура должна вызывать чувство комфорта. Заменить водные процедуры могут влажные обтирания в течение дня.

Диетологи рекомендуют ограничить потребление тяжелой и вредной пищи, например фаст-фуда, особенно на ночь. Ее переваривание вызывает повышение температуры тела и усиливает потоотделение. Предпочтительнее ограничиться кефиром, несладкими фруктами, овощами и зеленым чаем.

Многие предпочитают проводить жаркие дни поближе к воде, загорая или купаясь. Перегревшись на солнце и зайдя в холодную воду, можно перегрузить сердечно-сосудистую систему, спровоцировать приступы и остановку сердца. Особенно чревато злоупотребление алкогольными напитками в таком состоянии.

Выбирая место для отдыха, помните, что купаться и загорать следует только на оборудованных зонах и пляжах; находиться в воде не более 15-20 минут, при переохлаждении могут возникнуть судороги; нельзя нырять с мостов, пристаней, прыгать с берега в незнакомых местах; нельзя заплывать далеко, так как можно не рассчитать своих сил, чтобы вернуться к берегу.