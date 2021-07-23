Жители Хабаровского края больше доверяют вакцинам от COVID-19 российского производства. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Социологи Центра управления регионом Хабаровского края провели исследование по вопросам вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа. Участие в опросе, который проходил в формате онлайн фокус-групп, приняли жители Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровского, Ульчского, Нанайского, Советско-Гаванского, Николаевского и имени Полины Осипенко районов. Всем респондентам от 25 до 64 лет.

- Если говорить в целом об отношении пользователей соцсетей к вакцинации, то мы выделили следующие тенденции: большинство участников фокус-группы выступает против обязательной вакцинации. При этом часть из них признает необходимость прививок для граждан, деятельность которых предполагает большое количество контактов. Также опрошенные отдают предпочтение вакцине российского производства. Пользователи соцсетей также отмечают, что негативное отношение к вакцинации в целом зачастую связано с полярностью информации в интернете, - отметил руководитель центра управления регионом Хабаровского края Руслан Соколов.

Так, для снижения уровня беспокойства, связанного с проведением вакцинации, опрошенные предложили проводить информационные кампании с разъяснениями профильных специалистов, направленные на опровержение фейковой информации и предоставление достоверных сведений о вакцине, проведенных клинических испытаниях.

Что касается предпочтений, то большинство опрошенных выразило доверие вакцине отечественного производства. Среди аргументов - привычка выбирать все российское или советское, а также многолетний опыт работы исследовательских институтов, занимающихся разработкой вакцин. Недоверие к зарубежной вакцине жители связали с общим недоверием товарам иностранного производства.

- Даже сомневающиеся в эффективности вакцинации сообщили, что в случае необходимости сделать прививку отдали бы предпочтение препарату российского производства. Только один участник фокус-группы сообщил о наличии сомнений при выборе между российскими и зарубежными вакцинами, - добавил Руслан Соколов.

Одним из самых спорных вопросов стало тиражирование достоверной информации о проведении клинических испытаний. По мнению респондентов, отсутствие информации порождает различного рода фейки, создает основу для страхов и недоверия к вакцинам.