Крушение самолета под Хабаровском: за штурвалом находилась опытная женщина-пилот. Фото: предоставлено очевидцем

Стали известны подробности крушения легкомоторного самолета под Хабаровском. За штурвалом воздушного судна находилась Татьяна Новиковская — президент Федерации авиаспорта Дальнего Востока, подтвердили «КП» на аэродроме «Калинка». На ее счету около пяти тысяч часов полетов.

На счету Татьяны Новиковской было около пяти тысяч часов полетовФото: Instagram @kalinka_aero

В роковой для себя день Новиковская проводила ознакомительный полет для будущего ученика авиашколы. Она на протяжении нескольких лет занималась обучением начинающих пилотов на аэродроме «Калинка».

— В 10.47 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю поступила информация о том, что при взлете упал легкомоторный самолет Р-2002 без последующего возгорания, — рассказали в ведомстве.

Самолет упал вскоре после взлета. Фото: предоставлено очевидцем

Что стало причиной крушения самолета, сейчас выясняют представители регионального следственного ведомства и Дальневосточной транспортной прокуратуры. Возбуждено уголовное дело по статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.Пассажир воздушного судна скончался на месте. Татьяна погибла в больнице.

Пассажир скончался на месте. Фото: предоставлено очевидцем

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