В Хабаровске ожидаются новые подтопления Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Хабаровчан и остальных жителей края вновь ожидают подтопления. Из-за сбросов на Бурейской ГЭС и стока реки Сунгари в некоторые уголки региона вновь придет большая вода, сообщили в ГУ МЧС Хабаровского края.

— По предварительным расчетам гидрологов, 1-2 августа у Хабаровска уровень воды может приблизиться к отметкам 470-550 см (отметка неблагоприятного явления – 450 см, опасного – 600 см), к 8-10 августа у Комсомольска-на-Амуре - 550-600 см (отметка неблагоприятного явления – 450 см, опасного – 650 см), к 16-19 августа у Николаевска-на-Амуре - 200-250 см (отметка неблагоприятного явления – 250 см, опасного – 350 см), - сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасатели помогают жителям, пострадавшим от прошлых подтоплений Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

На сегодняшний день после минувшего паводка в восстановлении нуждаются 9 автомобильных мостов, более 500 человек обратились за помощью: у них затопило дома и огороды. Часть заявок спасатели уже закрыли: они откачали воду и просушили жилища.

— Спасатели за прошедшие сутки восстановили небольшой мост, разрушенный паводком. Для этого заранее специально к месту проведения работ были доставлены неэксплуатируемые шпалы. Также был восстановлен забор в образовательном учреждении. Также местным жителям были доставлены продуктовые наборы. Продолжаются работы по расчистке улиц и придомовых территорий от нанесенного мусора, грязи и растительности. На территории нескольких домовладений спасатели помогли вернуть на место передвинутые мощным потоком воды теплицы, деревянные ограждения с грядок, — пояснили в МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что на сейчас, в целом, гидрологическая обстановка на территории Хабаровского края остается спокойной.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

Наши соцсети:

- Instagram;

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Facebook.

- Telegram.