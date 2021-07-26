Десятки миллионов рублей и «уголовка»: полковника полиции с крупной партией черной икры задержали в Хабаровском крае

Офицер попался во время поездки из Нанайского района в Хабаровск Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Полковник полиции и преподаватель «школы полиции» задержан с контрабандой черной икры. Офицер попался во время поездки из Нанайского района в Хабаровск. Мужчину остановил патрульный, который проигнорировал удостоверение полицейского, и осмотрел авто.

Вадим (имя изменено – прим. ред.) служит в органах в звании полковника полиции, преподает и является доцентом одной из кафедр в Дальневосточном юридическом институте (ДВЮИ МВД), который в народе называют «школой полиции». Однозначно можно сказать, что к 40 годам он построил неплохую карьеру, которую мог бы продолжать. Но полицейский решил попытать счастья по другую сторону закона.

17 июля Вадим на своем минивэне ехал по трассе Хабаровск – Комсомольск. День стоял солнечный, настроение у полицейского было неплохое. На 213 километре трассы офицера для проверки документов остановил коллега – инспектор ГИБДД. Вадим недвусмысленно намекнул патрульному о своем звании и месте работы. Однако инспектор оказался не из робкого десятка.

- Во время досмотра автомобиля в термосумках было найдено 477 пластиковых контейнеров с икрой осетра. Общий вес партии составил порядка 240 килограммов, стоимость – десятки миллионов рублей, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах.

Полковника задержали, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации». Оперативники проверяют, действовал Вадим в одиночку или в составе браконьерского ОПГ. На время следствия с преподавательской работой доцент может попрощаться.

- Начальник Дальневосточного юридического института МВД России назначил проведение проверки в отношении сотрудника одной из кафедр вуза. В салоне автомобиля, за рулем которого находился преподаватель института, сотрудниками полиции обнаружены контейнеры с икрой рыб осетровых видов. В настоящее время он отстранен от выполнения служебных обязанностей, а после окончания проведения проверки будет уволен из органов внутренних дел. К строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители, - прокомментировали в пресс-службе ДВЮИ МВД России.

Максимальное наказание по вменяемой статье – до четырех лет колонии со штрафом до одного миллиона рублей.