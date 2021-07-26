Собака помогла комсомольским полицейским найти вора и доставить его в отделение

Инспектор-кинолог кинологической группы старший лейтенант полиции Светлана Гренц Фото: Из материалов пресс-службы

В Комсомольске-на-Амуре четвероногий полицейский - служебная собака по кличке Хельга помогла своим коллегам найти подозреваемого в краже. Мужчина похитил из чужого гаража колесные колпаки, воздушные и масляные фильтры. Ущерб составил 46 тысяч рублей. Злоумышленника быстро разыскала служебная собака, не дав скрыться безнаказанным, сообщает «КП»-Хабаровск» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

- В дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по Комсомольску-на-Амуре обратился 35-летний местный житель, который сообщил, что неизвестный похитил из его гаража имущество. Утром мужчина пришел в автокооператив за машиной и обнаружил, что дверь его металлического бокса взломана. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, в состав которой вошел инспектор-кинолог кинологической группы, старший лейтенант полиции Светлана Гренц со своей служебной собакой Хельгой, - уточнили в ведомстве.

Хельга взяла след и указала путь, по которому убежал злоумышленник. Благодаря помощи животного преступление раскрыли по горячим следам.

Как уточнили в полиции, кражу совершил ранее судимый 31-летний местный житель. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Отмечается, что злоумышленник взломал навесной замок металлического контейнера, проник внутрь и совершил кражу. Позже хабаровчанин продал свой «улов», вырученные деньги потратил на собственные нужды.

Правоохранители возбудили уголовное дело по данному факту. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы. В данный момент он находится под подпиской о невыезде.

- Старший лейтенант полиции Светлана Гренц с Хельгой работают совместно с 2018 года. За это время четвероногая напарница неоднократно участвовала в раскрытии краж и грабежей. Хельга обучена розыску человека по запаховому следу, поэтому помогает стражам правопорядка быстро обнаруживать злоумышленников, - рассказали в полиции про выдающуюся лохматую напарницу.

За время работы Светлана и ее собака не раз принимали участие в различных мероприятиях, гостями которых были дети. Хельга давно стала всеобщей любимицей юных комсомольчан, потому что всегда с готовностью демонстрирует профессиональное мастерство не только на службе, но и во время тренировок и выступлений для ребят.

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