Михаил Дегтярев: «Сделать так, чтобы было удобно и пациентам, и медикам»

Осматривая амбулаторию, врио обратил внимание на полное отсутствие кондиционеров и распорядился включить сплит-системы в смету. Фото: Правительство Хабаровского края

Когда на недавней прямой линии врио губернатора ему задавали вопросы по поводу объектов здравоохранения в районах края (а таких было немало), он отвечал, что не только восстанавливает первичное, самое близкое к людям звено медицины, но и по возможности старается лично инспектировать выполнение своих распоряжений. Как всегда выполнение таких обещаний Михаил Дегтярев в долгий ящик не откладывал. Сегодня, 26 июля, руководитель региона с командой выехал в восточные районы.

На протяжении всего срока работы в Хабаровском крае Михаил Дегтярев системно выстраивает работу не только с крупными муниципалитетами, такими как Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, но и с территориями, покончив с дискриминационной практикой, когда жители отдаленных поселений не видели ни одного должностного лица краевого правительства по многу лет. В каждой поездке в районы врио губернатора сопровождают представители правительства края. Они прямо на месте берут на карандаш поручения Дегтярева и тут же обсуждают проблемы со своими коллегами из муниципалитетов.

Сегодня настала очередь Амурского района. Врио появился в Вознесенском – селе дальнем и довольно большом. О проблемах с местной амбулаторией Дегтярев узнал еще в конце прошлого года. И внес ее в план работ на год нынешний. Теперь заехал по-хозяйски проверить, как ведется капитальный ремонт сельской амбулатории.

– Завершить ремонт надо в сентябре, не затягивая. При этом специалистам краевого минздрава и руководству Амурской ЦРБ поручаю тщательно контролировать ход этих работ во взаимодействии с администрацией сельского поселения. Надо сделать все так, чтобы людям было удобно – и пациентам, и самим медработникам, – отметил Михаил Дегтярев.

Амбулатория в Вознесенском – один из центров жизни села. Она представляет собой двухэтажное здание 1986 года постройки с центральным отоплением, канализацией и водоснабжением. Это – подразделение КГБУЗ «Амурская центральная районная больница». Здесь работают два врача общей практики, два фельдшера и акушерка. Имеется пункт скорой медицинской помощи. Также амбулатория работает в режиме аптеки, реализуя в розницу лекарственные препараты.

Все бы вроде ничего, только общее состояние помещений для приема и лечения местных жителей давно не соответствует никаким санитарным нормам. И это неудивительно – им никто никогда не занимался. Руки у краевой власти не доходили. Пока Дегтярев не появился.

– Я здесь больше тридцати лет, за это время ни разу не было никакого ремонта. Сейчас здание разделили на две половины: пока в одной работает бригада по ремонту, в другой мы продолжаем прием, – рассказал заведующий амбулаторией Алексей Серебренников.

Общая стоимость капремонта составила около 14 млн рублей.

Осматривая амбулаторию, врио обратил внимание на полное отсутствие кондиционеров. Это при нынешней-то жаре! Распорядился включить сплит-системы в смету. И дальше, следуя своей привычке не откладывать в долгий ящик хорошие идеи, тут же дал указание руководству социального блока правительства края разработать программу по оборудованию комфортных помещений для отдыха медицинского персонала во всех лечебных учреждениях региона.

– Во всех больницах, ЦРБ, поликлиниках это должно быть сделано. Сами люди скидываются, покупают кондиционеры, телевизоры, чайники. Чего я только не увидел за последний год, объезжая все районы. А ведь многие сейчас сутками на работе. Нужно своего рода «меню оснащения» ординаторских, чтобы улучшить условия работы врачей, – подчеркнул глава региона.

В ходе инспекции ремонта амбулатории Дегтярев пообщался с ее коллективом, обсудил проблемы, их пожелания, зафиксировал их.

Финансирование капитального ремонта стало возможным благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения, которая стартовала в Хабаровском крае в начале 2021 года. Это позволит существенно повысить качество медицинского обслуживания жителей двух сел – Вознесенского и Усть-Гура. В общей сложности там проживает около 1 800 человек.

Все это стало возможным после того как Михаил Дегтярев убедил федеральный центр выделить свыше 8 млрд рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения в регионе. На эти деньги ремонтируют больницы и поликлиники, строят новые ФАПы, закупают машины скорой помощи и сотни единиц дорогостоящего оборудования.

Помимо инспекции ремонта сельской амбулатории в ходе первого дня рабочей командировки в Амурский район врио губернатора принял участие в спортивно-историко-туристическом слете студентов и работающей молодежи. Об этом врио без промедлений в стиле репортажа с места рассказал в своем телеграмм-канале. Проект стал победителем в конкурсе молодежных инициатив муниципальных образований Хабаровского края на получение губернаторского гранта. Археологические изыскания вблизи села Вознесенского, где проходит слет, в свое время доказали, что люди жили здесь еще 14 тысяч лет назад. Глава региона поддержал идею молодых ребят придать слету характер общекраевого.

Почему Михаил Дегтярев, куда бы он ни приезжал, первым делом старается посетить объекты здравоохранения? Дело в том, что врио прекрасно понимает – только решив проблемы с медициной, благоустройством, наведя порядок в сфере ЖКХ можно создать условия для удержания населения в районах. То есть добиться своей цели, которую он декларирует на всех уровнях и всегда. В противном случае люди продолжат переезжать в крупные города и другие регионы, рассчитывая получить там более качественную медицинскую помощь, доступ к социальной инфраструктуре, образованию. Лишь выправив дисбаланс в развитии отдельных территорий Хабаровского края, удастся решить задачу по «закреплению» населения.