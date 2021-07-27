Только половина порции: будут ли в ресторанах Хабаровска подавать лишь часть блюд?

Современное предприятие всегда заботится о клиенте, его интересы превыше всего Фото: Архив КП

Союз потребителей России предложил сократить пищевые расходы путем возможности выбора половины, а то трети порции в ресторанах. Председатель ассоциации рестораторов Хабаровского края Андрей Веретенников рассказал, будет ли такая схема работать в нашем регионе, сообщает «КП-Хабаровск».

– Нет никаких проблем, чтобы в ресторанах можно было заказать всего 50% блюда. Сейчас такое применяется, когда клиенты хотят попробовать какие-то сеты для компаний, но предлагаемая порция слишком большая. Такое особенно распространено в ресторанах восточной и европейской кухни. Если выйдет закон, чтобы любое блюдо могло подаваться как целым, так и по половинке – мы будем его соблюдать. Но скажите это странно – разрезать напополам кусок мраморной говядины, жарить его часть и подносить: «вот ваша половинка стейка», – прокомментировал Андрей Веретенников.

По словам ресторатора, нет никакой проблемы в том, что в общественном питании может появиться возможность заказать часть блюда. Вся еда готовится по технологическим карточкам, где рассчитана калорийность, вес, объем. Если надо будет разделить блюдо – это дело технологии и художества приготовления.

Современное предприятие всегда заботится о клиенте, его интересы превыше всего. Компании проводят акции – целое блюдо за полцены, три по цене двух и тому подобное. А если потребитель хочет наоборот поменьше – он также заплатит лишь половину стоимости от целого блюда. Также работает возможность «конструктора». Если у человека аллергия на какой-то компонент салата – его уберут, следовательно стоимость заказа тоже будет меньше.

– Хабаровский край занимает лидирующее место по уровню общественного питания в России. Мы держим планку и подстраиваемся под клиентов. Многие рестораторы уже используют возможность заказа части некоторых блюд, как я уже говорил. Все для потребителя, все в его интересах, – подытожил Веретенников.

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