Вакцину «Спутник Лайт» в количестве 5128 доз доставили в Хабаровский край

За прошедшую неделю против COVID-19 привились 21 206 человек Фото: Архив КП

В Хабаровский край поступила крупная партия вакцины от COVID-19 в количестве 24 928 доз, из них 5 128 - «Спутник Лайт». Об этом стало известно на заседании оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции, которое прошло в Комсомольске-на-Амуре. Оперштаб также озвучил, что в регионе снижается уровень заболеваемости новой опасной инфекцией, сообщает «КП»-Хабаровск».

В региональном управлении Роспотребнадзора отметили на прошлой неделе небольшое снижение уровня заболеваемости. В Хабаровском крае у 2 307 жителей лабораторно подтвердился диагноз «коронавирус». Отмечается, что на прошлой неделе таких результатов тестов было больше - 2317.

За прошедшую неделю против COVID-19 привились 21 206 человек, в регионе уже идет ревакцинация. Жители, сделавшие прививку более шести месяцев назад, могут обратиться в поликлинику или любой мобильный пункт для защиты от инфекции.

- Пропускная способность мобильных пунктов составляет 7-8 тысяч человек в день. У нас вакцинируется в среднем по три тысячи жителей. Любой, кто пришел на вакцинацию, должен ее получить в этот же день. Необходимо работать до последнего пациента, - рассказал Евгений Никонов, заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам.

По сообщению регионального управления Роспотребнадзора, эпидемиологическая ситуация в Хабаровском крае сохраняется на прежнем уровне. В эпидемиологический процесс вовлечены все слои населения. В структуре заболевших существенных изменений не произошло - около 87% от общего числа составляют взрослые.

- Наблюдается снижение показателей заболеваемости, кроме группы 18-29 лет. Там зафиксирован прирост - примерно 13%. Максимальное число заболевших в группе 30-49 лет. За неделю мы отмечаем снижение заболеваемости у детей. Противоэпидемические мероприятия проводятся в 23 учреждениях края. Закрыты шесть групп в дошкольных учреждениях в Хабаровске, поселке Корфовский, Вяземский, районе имени Лазо. На карантин закрыты поселок Де-Кастри в Ульчском районе и поселок Вострецово в Охотском районе. Там за 10 дней не выявлено новых случаев заболевания. До конца июля, если ситуация не изменится, карантинные мероприятия будут сняты, - рассказала Светлана Лосева, врио руководителя управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

С начала 2021 года сотрудники 11 СКТ-центров Хабаровского края провели 70 166 исследований - около 1 800 в неделю. Методами ПЦР и ИХА выполнено 27 634 исследования. Всего в регионе функционирует 16 лабораторий, из них четыре федеральных, шесть региональных и шесть частных. На начало августа в Хабаровске запланировано открытие еще одной ПЦР-лаборатории - в Городской поликлинике №3. К вводу нового оборудования готовится Ванинская центральная районная больница.

По информации регионального минздрава, всего в регион поступило 308704 дозы вакцины. В Хабаровском крае для лечения больных COVID-19 развернуто 2027 коек. С начала пандемии в регионе было зарегистрировано 64 174 случая COVID-19, 57 736 человек выздоровело.

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