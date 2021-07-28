ТОП-5 товаров, которые хабаровчане скупают в жару в первую очередь

В жаркие дни люди скупили все вентиляторы в Хабаровске
Фото: архив КП
Жара в Хабаровском крае вынуждает местных жителей скупать вентиляторы, кондиционеры, прохладительные напитки и мороженое. Первых не осталось в магазинах бытовой техники, как рассказали в «М.Видео». «КП»-Хабаровск» разобралась, какие ТОП-5 товаров первым делом скупают жители края в жару.
- В жаркие дни люди скупили все вентиляторы в Хабаровске, абсолютно все из разной ценовой категории, их не осталось в наших магазинах. Мы увеличиваем поставки, но как только товары приходят - их «сметают» с витрин и складов моментально, - прокомментировал сотрудник сети магазинов «М.Видео».
Жара в Хабаровском крае вынуждает местных жителей скупать вентиляторы
Фото: Архив КП
Как отмечают продавцы бытовой техники, кондиционеры тоже пользуются популярностью. В продаже осталось ограниченное количество этих товаров. Хабаровчане скупают «кондюшники» даже за высокие цены.
Кондиционеры тоже пользуются популярностью
Фото: Архив КП
Чтобы хоть как-то спастись в жару, местные жители покупают веера. Эти совершенно легкие и удобные «спасатели» от духоты стали весьма необходимым предметом у многих людей. Если кто-то не успел прибрести вентилятор - может купить веер, благо дефицита среди этого товара не наблюдается.
Чтобы хоть как-то спастись в жару, местные жители покупают веера
Фото: Архив КП
Квас исчезает и в продуктовых магазинах, и в палатках на улицах. Хабаровчане прямо с утра стоят в очередях за прохладительным напитком, набирая несколько бутылок. В супермаркетах кваса не осталось.
Квас исчезает и в продуктовых магазинах, и в палатках на улицах
Фото: Архив КП
Холодное и сливочное наслаждение - мороженое. Этот продукт не входит в список дефицитных, его хабаровчане могут купить почти на каждом углу. Как отмечают производители мороженого, этим летом на него бешеный спрос.
Холодное и сливочное наслаждение – мороженое
Фото: Архив КП
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