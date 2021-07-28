В Комсомольске-на-Амуре возобновляют строительство детского медицинского центра

Михаил Мишустин пообещал, что средства из федерального бюджета на завершение этой стройки будут найдены. Фото: Правительство Хабаровского края

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетил Хабаровский край. Он прилетел в город Юности. Здесь с ним встретился врио губернатора Михаил Дегтярев. Руководитель региона посетил вместе со вторым лицом государства несколько важных промышленных объектов. Среди прочего по приглашению врио премьер побывал на месте замороженного строительства детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре – самого проблемного недостроя в крае.

Возведение детского больничного комплекса в Ленинском округе Комсомольска-на-Амуре было начато в 2017 году. Стационар был остро необходим городу Юности и не только ему. Весь северо-восточный «куст» края в этом нуждался. Здесь могли бы оказывать специализированную медпомощь 90 тыс. детей, проживающих в городе и в прилегающих муниципальных районах.

Однако уже во время строительства были выявлены ошибки в проектной документации. Это вызвало нехватку объемов материалов. Возник дефицит соответствующих финансов. Возник целый клубок проблем. В итоге реализация проекта была приостановлена в 2019 году, подрядчик отказался от его выполнения. Удорожание строительства составило более 3 миллиардов рублей.

Михаилу Дегтяреву пришлось тушить чужой пожар, не в первый, впрочем, раз. Возобновить строительство детского больничного центра можно, если врио губернатора возьмет это непростое дело под свой контроль. И он это сделал.

Михаил Мишустин пообещал, что средства из федерального бюджета на завершение этой стройки будут найдены.

- По этой истории мы договоримся так: мы решим этот вопрос, мы созвонимся с министром финансов, чтобы необходимую сумму для региона прописать в федеральном бюджете, - отметил глава правительства, подчеркнув, что средства на строительство выделяются под личные гарантии временно исполняющего обязанности главы Хабаровского края Михаила Дегтярева.

Дегтярев пообещал, что если строительство возобновится сегодня, то к 2023 году комплекс будет готов.

Мы видим, что федеральный центр в лице председателя правительства РФ отчетливо показывает, что готов выделять региону деньги «под Дегтярева». Москва верит, что стройки, на которые просит деньги Дегтярев, будут доведены до конца, а средства не будут разворованы. К сожалению, в недавней истории Хабаровского края была масса примеров, когда регион не смог эффективно освоить выделяемые миллиарды, а объекты, на которые давала деньги Москва, так и не были сданы.

И одно это говорит, что Дегтярев опять проявил себя как сильный лоббист, добившись от федерального центра выделения денег на достройку детской больницы, завершить которую не смогло прошлое руководство региона. Врио губернатора удалось убедить премьера в том, что этот объект необходим жителям края личным честным словом.

Дегтярев поставил на кон свою репутацию. И, конечно, это отнюдь не было экспромтом. Врио губернатора умеет просчитывать на много ходов вперед. Он последовательно сигнализировал в Москву о необходимости завершения строительства и готовности нести личную ответственность за его ход.