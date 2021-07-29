Премьер Мишустин: производство гражданских судов в Комсомольске интересно для наших связей в АТР

Поддержать завод поручил премьер Михаил Мишустин во время визита в Хабаровский край Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Амурский судостроительный завод (Комсомольск) выполняет гособоронзаказ, но очень хочет выйти на гражданский сегмент рынка. Для этого предприятию необходимы миллиардные вложения. Поддержать завод поручил премьер Михаил Мишустин во время визита в Хабаровский край.

Завод строит корветы и малые ракетные корабли (МРК) для флота. Первые призваны охранять морские госграницы и могут поражать цели на суше, в воздухе и даже атаковать подводные лодки. МРК меньше, но не менее опасны, чем корветы. Они могут уничтожать корабли противника, поражать важные объекты врагов в береговой зоне.

ПРОЩАЙ, «ЗЕЯ»

На достроенном пирсе Амурского судостроительного завода (АСЗ) стоит многоцелевой сторожевой корабль ближней морской зоны «Резкий». Его заложили в 2018 году, спустили на воду в начале июля 2021 года. Серый корвет-невидимка со звездой на борту готовится к отправке во Владивосток на сдаточную базу, где ему установят вооружение, «открутят шварты» и фактически научат ходить. Здесь же у «Резкого» появится команда.

Серый корвет-невидимка со звездой на борту готовится к отправке во Владивосток Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

- Срок сдачи корвета «Резкий» - октябрь следующего года, но мы планируем передать раньше, на День Победы в следующем году, это своего рода подарок. Будет сложно, но мы обязательно постараемся это выполнить, - сообщил Юрий Лысенков, главный строитель ПАО «Амурский судостроительный завод».

Вооружение на корвет поставят во Владивостоке Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Корвет повезут во Владивосток в сентябре, переправка судна - уникальная операция. Специальный транспортно-спусковой док «Зея» притапливают, заводят в него корабль кормой и откачивают воду. Три буксира ведут своего рода гараж с корветом внутри до сдаточной базы, где операция повторяется. Сентябрьский вояж «Зеи» будет последним в ее истории - док верой и правдой служил Военно-морским силам с 1938 года и изношен на 80 процентов.

Сентябрьский вояж «Зеи» будет последним в ее истории Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Без транспортно-спускового дока заводу придется несладко, поэтому был разработан проект строительства нового объекта. Обойдется он в 9,2 миллиарда рублей. Новому доку - новые гидротехнические сооружения. Необходимо привести в соответствие современным параметрам наливной бассейн, шандорный узел, провести работы по дноуглублению и много всего. На первый этап реконструкции нужно еще 5,5 миллиарда рублей.

- Соответствующее поручение по строительству транспортно-спускового дока и по первому этапу реконструкции гидротехнических сооружений дано Минпромторгу. Да, нужно сделать и наливной бассейн, это все мы рассмотрим, - сказал Михаил Мишустин, председатель Правительства РФ.

Очень важно диверсифицировать производство, - сказал премьер Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

ПАРОМЫ

Рядом с «Резким» стоит внушительных размеров автомобильно-железнодорожный грузопассажирский паром. Он придет на смену старым судам на линию Ванино (Хабаровский край) - Холмск (Сахалинская область). Всего парома два: один уже на сдаточной базе во Владивостоке, второй уйдет вслед за корветом. Эти суда собирались по секциям, как конструктор, на открытом воздухе, на понуре (открытый бассейн, который стоит осушенный). Дата сдачи паромов - 2022 год.

Паром для линии Ваноно-Холмск уйдет во Владивосток вслед за корветом Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Неподалеку обосновался местный старожил - судно-спасатель «Керченский пролив». Он был заложен в 2010 году, срок сдачи - 2021-й. Оборудование импортное, но из-за санкций, под которые попала Россия, поставщики не смогли выполнить взятые обязательства. В связи с этим судно планируют сдать в 2023 году.

Судно-спасатель «Керченский пролив» было заложено в 2010 году Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

Портфель гражданских заказов у завода невелик, поэтому руководство надеется на диверсификацию. Стать конкурентными на рынке поможет и новый док.

- Очень важно диверсифицировать производство. В сегменте гражданского судостроения это и аварийно-спасательное судно, и паромы. Это достаточно серьезные проекты, важнейший элемент транспортной доступности и логистики. Производство таких элементов может быть интересно для наших связей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Очень важно на этот рынок выходить и делать соответствующие вложения, - заявил Михаил Мишустин.

Ранее завод был докапитализирован на 4 миллиарда рублей. Также реструктуризирован долг предприятия почти на 1,9 миллиарда рублей.

На стапелях цеха №17 стоят закладные секции корветов «Буйный», «Грозный» и «Бравый». Их сдадут по очереди в 2024 и 2025 годах. Всего АСЗ получил заказ на шесть корветов, которые должны быть готовы к 2028 году. Малые ракетные корабли уже вовсю строятся, их заложили в 2019 и 2020-м. Срок сдачи - с 2023 по 2026 годы.