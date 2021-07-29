Мужчина «заминировал» вокзал в Хабаровске, чтобы не возвращаться к шестерым детям и жене

Мужчина набрал «02» и заметно заплетающимся языком сказал: «В здании возможен взрыв» Фото: УТ МВД России по ДФО

Грустный мужчина сидит на скамейке с бутылкой спиртного в спальном районе Хабаровска. На душе Николая (имя изменено - прим. ред.) скребут кошки: мужчина сильно поругался с женой. Ссора случилась аккурат перед отправкой поезда, на котором супруг не хотел возвращаться домой.

Николай живет в Белогорске - небольшом городке Амурской области. В соседнем регионе 35-летний мужчина работает сварщиком вахтовым методом. В июле настала пора Николаю возвращаться домой, но накануне он в пух и прах разругался с женой, которая осталась на хозяйстве с шестью детьми.

В расстроенных чувствах мужчина купил спиртного и стал думать, как сорвать поездку в Белогорск. Алкоголь и хабаровская жара быстро разморили Николая, и в голову ему пришла не самая удачная мысль - сообщить о заложенной бомбе на ж/д вокзале. Мужчина набрал «02» и заметно заплетающимся языком сказал: «В здании возможен взрыв».

В считанные минуты к вокзалу стянулись экстренные службы. Людей и персонал эвакуировали, работа железнодорожных ворот Хабаровска была парализована. Специалисты осмотрели здание, перроны, переходы - бомбу не нашли. За минера взялись сотрудники ФСБ, которые нашли Николая за несколько часов.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Максимальное наказание - лишение свободы сроком до пяти лет, - рассказала «КП» Ольга Мироненко, начальник отделения информации и общественных связей Управления на транспорте МВД РФ по ДФО.

В какой-то мере Николай добился своего - ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. На время следствия вернуться к жене и детям мужчина не может.

- Раскаиваюсь и впредь собираюсь не совершать таких поступков. […] Просто в тот момент я не отдавал ответственности своим действиям, - сказал подозреваемый Николай.