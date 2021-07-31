Им восторгались Менделеев, Дизель и Эйфель: Амурскому мосту исполняется 105 лет

Сейчас в музее главный экспонат - 127-метровый пролет образца 1916 года, демонтированный в 2000 году. Фото: Музей Амурского моста.

Сразу после постройки в 1916 году Амурский мост стали называть восьмым чудом света. Однако обратили на него внимание гораздо раньше - когда презентовали его проект на Парижской всемирной выставке 1900 года.

Вопреки расхожему мнению, Амурский мост не получил золотую медаль Парижской выставки, хотя такая легенда встречается повсеместно. Об эпохальном сооружении «КП»-Хабаровск» рассказал Алексей Лисицын, директор Музея Амурского моста в Хабаровске.

Так выглядел Амурский мост 105 лет назад. Фото из архива музея Амурского моста.

Проект Амурского моста заимствован с моста через Енисей, который закончили в 1898 году. Тогда как раз шло развитие Транссибирской магистрали, и к передовым технологиям мостостроения был повышенный интерес. Проект представили в Париже.

- Надо отметить, что жюри того года было по-настоящему «звездным». В него входили знаменитый русский химик Дмитрий Иванович Менделеев, немецкий инженер, создатель легендарного дизельного двигателя Рудольф Дизель, а также Густав Эйфель, который, кстати, прославился как мостостроитель. Практически все жюри по достоинству оценило необычность и красоту этого проекта. Заслуга такого международного успеха принадлежит проектировщику и инженеру Лавру Проскурякову. Густав Эйфель, как увидел проект моста, сразу спросил: «Кто создал это чудо?». Менделеев, конечно же, сразу познакомил двух великих инженеров, - рассказал Алексей Лисицын.

Впоследствии Проскуряков по этому проекту построил много мостов по всей России - через Волгу, Оку и другие реки. На Дальнем Востоке были построены два моста через реку Зею и один через Бурею на Транссибе. Амурский мост был четвертым. Однако он стал самым длинным на Транссибе. Его закладка началась в 1913 году, но этому событию предшествовали почти два года подготовительных работ - расчистка местности, строительство подъездных путей и жилья. Большую стройку притормозили в 1914 году, когда началась Первая Мировая война. Почти 500 рабочих, занятых на строительстве, были мобилизованы. Однако работа не остановилась, и уже 5 октября 1916 года мост был торжественно открыт для движения поездов. Через месяц мост впервые пересек курьерский поезд «Международного общества спальных вагонов».

Музей был организовал в 2010 году и мгновенно стал точкой притяжения туристов. Фото: Музей Амурского моста.

Качество сборки было настолько высоким, что мост в первоначальном виде эксплуатировался в течение 80 лет, и только в 1999 году началась его реконструкция под двухпутное движение поездов.

Сейчас в музее Амурского моста главный экспонат - 127-метровый пролет образца 1916 года, демонтированный в 2000 году. Для большинства посетителей он стал излюбленным местом для проведения фотосессий.