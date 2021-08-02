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Спорт2 августа 2021 15:48

Михаил Дегтярев конструктивно решил проблему открытого бассейна в Хабаровске

Врио губернатора добился снижения цен на посещение спортивного учреждения
Максим МОЛОТОВ
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Цена на посещение открытого бассейна снизилась на 100 рублей.

Цена на посещение открытого бассейна снизилась на 100 рублей.

Фото: Правительство Хабаровского края

Еще 21 июля на своей прямой линии Михаил Дегтярев весьма эмоционально коснулся вопроса открытого плавательного бассейна в Хабаровске.

- Я недавно общался с горожанами, просто прогуливался по набережной. Подошли люди, которые в открытом бассейне занимаются. Вода грязная, деньги большие «дерут» с людей, - поделился Михаил Дегтярев во время эфира, отвечая на вопрос вице-президента Хабаровской городской федерации плавания Виктории Шардаковой о том, что занятия плаванием необходимо в городе и крае поднимать на более высокий уровень.

Дела вслед за словами. Врио губернатора Хабаровского края побывал в открытом плавательном бассейне Хабаровска. Там Михаил Дегтярев проверил, как организована работа спортивного объекта, и обсудил с Сергеем Донских, в чьем управлении находится комплекс, снижение цен на посещение для хабаровчан.

- Стоимость разового посещения будет снижена на 100 рублей - с 550 до 450. Круг льготников значительно расширяем, особенно это касается многодетных семей. И важный вопрос - очистка воды будет проводиться более тщательно, –-подчеркнул Михаил Дегтярев.

Открытый плавательный бассейн был открыт в 1960 году в рамках строительства спортивных объектов на стадионе имени Ленина. До 2012 года находился в ведении Министерства обороны РФ, затем был передан в краевую собственность. Считается памятником архитектуры и градостроительства.

В декабре 2015 года правительством края был подписан договор с инвестором, который брал на себя обязательства по реконструкции и содержанию бассейна. Менее чем через год, в ноябре 2016, он вновь открыл двери - для ограниченного числа посетителей. На полную мощность бассейн вышел в 2018 году.

Инвестор принял условия, обозначенные главой региона: при снижении стоимости и усилении мер по очистке воды он продолжит управлять открытым бассейном. При этом объект остается в краевой собственности.

- Михаил Дегтярев действительно эмоционально отреагировал на жалобу людей на цену в открытом бассейне и на качество его воды. По привычке все ожидали решительных и жестких шагов в отношении Сергея Донских. Однако они смогли найти компромисс. И это здорово, что ситуация разрешилась именно так, а не иначе. Врио губернатора пошел на разумное снижение эмоций. Вот эта способность - договориться, немного отыграть назад - и говорит о силе этого руководителя, - считает хабаровский политолог Валерий Чудесов.

Глава региона полагает недопустимым, когда к качеству работ бизнеса возникают претензии населения. Бассейн действительно был отремонтирован и открыт, однако жители жаловались на недоступность цен и плохое качество воды. С этими проблемами Дегтяреву удалось разобраться, прямо обозначив необходимость их решения перед управляющим спортивным объектом.

Отличительной чертой Дегтярева является его системность и стремление решать любые возникающие проблемы в конструктивном ключе. Ведь получив жалобы на работу бассейна в Хабаровске, врио мог бы инициировать расторжение договора с инвестором. Но тогда бюджет края потерял бы 1 миллиард рублей, который пришлось бы вернуть предпринимателю. Вместо этого врио губернатора инициировал личный разговор с управляющим спортивным объектом и лицом к лицу обсудил все проблемы и варианты решения. По итогам именно эта встреча помогла добиться результата, который хотели получить жители края.

Общество: ВОПРОС ДНЯ