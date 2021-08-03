«Взяла кредит, чтобы заработать»: хабаровчане рассказали, как стали жертвами пирамиды Finico. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России рухнула пирамида Finico, вкладчиками которой являлись и хабаровчане. Многие дальневосточники потеряли от 100 долларов до миллионов рублей. Как стало известно «КП-Хабаровск», основателя сомнительной организации Кирилла Доронина отправили в СИЗО города Казань. Однако шанс возвращения вложенных в компанию средств, небольшой.

– Мне вообще муж посоветовал присоединиться к этой схеме. Мы оба понимали, что это – пирамида, и тут уж как повезет: или успеешь вывести бонусы, или нет. Муж несколько раз вкладывал деньги. Суммы небольшие, по 100-200 долларов. Выводил потом с неплохими процентами. Я на него посмотрела и тоже решила. Это было как раз за месяц, примерно, до того, как все «схлопнулось» все, – поделилась хабаровчанка Елена.

Как рассказала «жертва пирамиды», она еще и подругу начала уговаривать присоединиться, даже в Instagram выкладывала скриншоты о своих выводах. На что некоторые отвечали, что не стоит верить таким огромным процентам.

– Люди некоторые писали, что я дурочка, раз повелась на пирамиду. В общем, в последний раз я туда закинула 300 долларов. Естественно, их я теперь не увижу. Муж вообще отказывается говорить, сколько потерял он, – добавила Елена.

Елена не единственная, кто «слил» свои сбережения, доверившись Finico. Местная жительница Лариса также лишилась вложений. Но в этот раз история еще печальнее – женщина использовала кредитные средства.

– Я в отчаянии! Взяла кредит, чтобы заработать, не думала, что это пирамида. Положила под большой процент еще в мае. Все лето видела хорошие проценты, обещали еще больше. У меня подруга уже какой-то звездой стала в этой компании, она пророчила мне превосходный доход в Finico, хвастаясь своим. А теперь я должна банку деньги, которые даже не тратила на себя, – сокрушаясь, рассказала Лариса.

Как пояснила собеседница, первые лица компании во главе с Кириллом Доронином обещали высокую доходность благодаря трейдерам. Специалисты играют на бирже, получают проценты, отдают проценты клиентам компании. А играют трейдеры на те деньги, которые приносят вкладчики. При этом если кто-то привел вкладчика – получает за это бонусы и набирает звездные уровни в компании. Распознать пирамиду в этой организации непосвященным людям было сложно.

По словам банковских сотрудников, на сайте ЦБ есть список недобросовестных финансовых компаний. Такой же список присутствует на сайте ФНС (Федеральной налоговой службы). Также в Сбербанке назвали признаки финансовой пирамиды:

- доход большой, а рисков нет;

- запутанная схема начисления прибыли;

- нужно приводить новых клиентов за проценты из взноса;

- красивые презентации есть, а финансовых документов нет;

- реквизиты в договоре и для перевода денег разные.