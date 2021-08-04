Валерий Корзунов: «Время действовать!»

Фото предоставлено партией «Новые люди».

- Валерий, у Вас процветающий бизнес, счастливая семья, Вы пользуетесь заслуженным уважением в обществе. Для чего Вы решили пойти в политику?

- Я ни за что бы не выдвинулся в депутаты Госдумы, если бы наш Хабаровский край развивался, шёл в ногу со временем. И я искренне верю, что мы имеем право здесь жить достойно: как в столицах, Москве или Санкт-Петербурге. Я знаю, что нужно потрудиться, чтобы в каждом райцентре у нас появился современный бесплатный оборудованный Физкультурный центр, как в Нижегородской области. Нужно потрудиться, чтобы у семей врачей и учителей был оплачиваемый проезд к месту отдыха раз в год, как в северных регионах. Нужно потрудиться, чтобы были региональные доплаты к материнскому капиталу, как в республике Коми. Чтобы были единые тарифы на проезд, как в Москве. Нужно потрудиться, чтобы творческая молодёжь стремилась остаться в Хабаровске так же, как стремится в Питер.

- Считаете, что прежние депутаты недостаточно трудились?

- Уровень развития Хабаровского края - это результат нашего с вами выбора 5 лет назад. Я коренной хабаровчанин и вместе с вами хожу на выборы. Хожу по тем же неухоженным набережным, езжу по тем же разбитым улицам. Печально, что депутаты которых мы вместе с вами выбирали, видимо, забыли, для чего вообще нужны народу депутаты.

С детства я приучен к тому, что у каждого есть своя работа, свои обязанности. В школьные годы прежде, чем получить 10 копеек на кино, нужно было прилежно учиться. В институте, чтобы была стипендия, все лекции нужно было не только посещать, но и выучить.

Сегодня мне 50 лет, у меня трое своих сыновей - 24, 6 и 4 года. Я в 50 лет играю в профессиональный хоккей, езжу на роликах наравне с моими детьми и проезжаю веломарафон с сослуживцами на день ВДВ. Всё это - результат тренировок.

Фото предоставлено партией «Новые люди».

355 рабочих мест в сезон рыбалки на моём предприятии - это тоже результат упорного многолетнего труда, адаптация под новые требования и законы, модернизация производства, развитие своих навыков и нашей команды! Построить временную дорогу, обеспечить сотрудников жильём, вырастить икру, чтобы на следующий год в Амуре снова была рыба - это всё ежедневный труд.

Ежедневный труд - это быт в моей большей семье. Помогать маме, которой 89 лет. Вместе с женой воспитывать двух дошколят - это тоже труд. Успевать за современными технологиями и поддерживать близкие отношения с взрослым сыном, который в этом году женился - тоже труд. И это всё я делаю с удовольствием. Потому что люблю. Люблю свою семью. Люблю свою работу. А ещё я люблю свой родной Хабаровский край.

- И Вы решили лично поучаствовать в его развитии?

- Конечно. Чтобы улучшить жизнь в Хабаровском крае, недостаточно надеть синий пиджак и говорить красиво на камеру. Я привык работать честно и открыто, нести ответственность за свои слова и поступки. До 50 лет я не лез в политику, но в этом году понял: хватит ждать подачек от Москвы. Если мы хотим высокий уровень жизни в крае, то и добиться решения наших проблем мы можем, только зная их изнутри, а не надеяться на решения «сверху». Поэтому я принял решение баллотироваться в депутаты Государственной Думы вместе с партией «Новые Люди», которая борется за то, чтобы 80% бюджета из Москвы возвращали обратно в регионы! Мы с вами каждый месяц платим налоги, и будет честно, если наш труд станет цениться, и взамен мы получим качественную быструю медицину в крае, образование, дороги, красивые набережные, бесплатный спорт и развитие культуры, детские площадки, поддержку малого бизнеса. Пришло время выкинуть синие пиджаки и действовать! Трудиться вместе для развития Хабаровского края!