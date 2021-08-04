«Софийск оказался отрезан»: в Хабаровском крае проходит мощный тайфун из Китая. Фото: стоп-кадр онлайн-мониторинга ветров windy.com
Ряд районов Хабаровского края 4 августа накрыл мощный тайфун, принесенный из Китая. Главам муниципалитетов направлены рекомендации о принятии мер в случаях возникновения ЧС. В пресс-службе регионального МЧС рассказали о подготовке к возможным последствиям прохождения стихии. Также информагентству стали известны подробности прохождения стихии в Верхнебуреинском районе, где один из населенных пунктов оказался отрезанным от остальных.
Тайфун пришел в Верхнебуреинский, Тугуро-Чумиканский, район имени Лазо и район имени Полины Осипенко. На их территории проходят сильные дожди, местами пройдут грозы.
- Обильные осадки могут вызвать повышение уровня воды в реках Бурея, Амгунь, Хор, Кия, Подхоренок и Уда. Это может привести к подтоплению территорий приусадебных участков, жилых жомов, участков автодорог в населенных пунктах, расположенных вдоль русел рек или в их низах, - рассказали в региональном МЧС России.
Мчс предупредило жителей о возможной опасности. Фото: стоп-кадр онлайн-мониторинга ветров windy.com
Также ливневые дожди и сильные ветры могут стать причиной нарушений в работе объектов ЖКХ и энергетики. Силы и средства МЧС России и территориальных звеньев РСЧС находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия.
«КП»-Хабаровск» также стало известно, к каким последствиям привел тайфун в Верхнебуреинском районе. Об обстановке рассказал глава муниципалитета Алексей Маслов.
- У нас поднялся уровень воды на реке Бурея. Честно говоря, он каждый день то поднимается, то понижается. Также Софийск оказался отрезан автомобильным сообщением от других населенных пунктов. Решается вопрос о поставке продуктов туда, - сообщил он.
ВАЖНО!
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает всем жителям Хабаровского края о необходимости соблюдения мер личной безопасности:
- на время непогоды следует воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов;
- при движении по дорогам внутри населенных пунктов и на трассах региона водителям необходимо соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, соблюдать дистанцию;
- пешеходам требуется соблюдать предельную осторожность при пересечении дорог, не перебегать дорогу в неположенных местах;
- владельцам частных домов и подворий следует подготовить и расчистить ливневые канализации, водостоки от мусора и растительности для увеличения пропускной способности и предотвращения скопления воды;
- рыбакам и охотникам, отдыхающим не выходить в лес и на водные объекты;
- туристическим группам воздержаться от выхода на маршруты или сделать остановку в населенных пунктах до окончания действия циклона;
- родителям не оставлять детей без присмотра;
- соблюдать меры личной безопасности.
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