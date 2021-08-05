«Начал душить мою подругу»: 16-летняя хабаровчанка пожаловалась в Tik Tok на пьяного обидчика

Региональный следком проводит проверку по факту заявления 16-летней хабаровчанки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Региональный следком проводит проверку по факту заявления 16-летней хабаровчанки. Девочка рассказала, что ее подругу пытался задушить незнакомый пьяный мужчина у нее на глазах. На следующий день злоумышленник накинулся уже на саму заявительницу. Подросток рассказала об этом своим подписчикам в социальной сети Tik Tok, после чего ее аккаунт заблокировали, сообщает «КП»-Хабаровск».

- Мы гуляли с подругой, в это время мимо нас на машине проезжал пьяный дяденька. В какой-то момент он вышел и наорал на нас матом, потом начал душить мою подругу. На следующий день папа подруги пошел разговаривать с ним, тогда сразу двое мужчин набросились на отца девочки. А потом виновник всего этого кинулся уже на меня, - рассказала юная тиктокерша.

Девочка выложила видео в Tik Tok, рассказав там подробности ситуации. Социальная сеть заблокировала ее аккаунт за публикации сцены насилия. По правилам «Тик-Тока» такое распространять в соцсети запрещено.

Как сообщили в пресс-службе хабаровского следкома, сотрудники ведомства начали проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

- Потерпевшая сообщила, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подрался с отцом ее подруги, после чего, увидев, что девочка снимает его действия на мобильный телефон, причинил ей телесные повреждения. Следователи проверяют всю информацию, поступающую от потерпевшей, - уточнили в ведомстве.

В ходе проверки следователями устанавливаются обстоятельства случившегося. По ее результатам будет принято законное процессуальное решение.