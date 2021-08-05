«Мы набрали кредитов»: два трупа хабаровчан нашли на берегу Амура вместе с предсмертной запиской

Останки обнаружили в походной палатке. Фото: Софья АПРЕЛЬСКАЯ

Два разлагающихся трупа нашли неподалеку от хабаровского села Малышево на затопленном берегу Амура в Хабаровском крае. Тела мужчины и женщины средних лет были обнаружены вместе с запиской, в которой они объяснили, почему решили уйти на тот свет. Следователи проводят проверку по данному факту, сообщает «КП»-Хабаровск».

«Просим в нашей смерти никого не винить, мы приняли это решение вместе. Мы набрали кредитов, займов, у людей занимали, а отдать не смогли», - говорилось в записке, которую нашли в рядом припаркованном автомобиле.

Отмечается, что останки обнаружили в походной палатке. Вероятно, что пара самовольно решила покинуть этот мир.

В региональном СУ СК РФ подтвердили информацию о жуткой находке и не менее страшной записке. Следователи проводят проверку по данному факту. Также проверяется наличие кредитов и долгов у погибших. Специалисты проводят экспертизу, устанавливается причина смерти пары.