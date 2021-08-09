Это было похоже на землетрясение: в одной из квартир исторического «Дома со шпилем» в Комсомольске обрушился потолок

На момент обрушения комната пустовала, никто не пострадал. Фото: Предоставлено героем публикации

Ранним воскресным утром 8 августа в одной из квартир в самом центре Комсомольска-на-Амуре обрушился потолок. К счастью, на момент обрушения комната пустовала, и никто не пострадал. ЧП случилось на четвертом этаже пятиэтажного дома №21 по проспекту Ленина. Стоит уточнить, что это «Дом со шпилем», местная достопримечательность и визитная карточка Города юности, один из ее символов. Здание было построено еще в 1956 году, 65 лет назад. Хозяйка двухкомнатной квартиры - двадцатиоднолетняя Мария Хитринцева. Собственность досталась девушке по наследству, сейчас она сирота и живет там с двумя собаками. Мария поделилась подробностями случившегося, сообщает «КП»-Хабаровск».

На момент обрушения комната пустовала, никто не пострадал. Фото: Предоставлено героем публикации

- Я проснулась в 6:40 от сильного лая. Мои собаки никогда не гавкают попусту. Они очень напугались, переживали, беспокоились и не понимали, что за шум. Та комната была закрыта, и сначала было слышно шуршание, шорохи. Будто что-то осыпается. А потом произошел страшный грохот, его услышали все соседи - и сверху, и снизу. Это было очень неожиданно и страшно, и похоже на землетрясение. После обрушения мои собаки спрятались. Это было ужасно, конечно. До 10 утра не могла встать с кровати от шока. В 10 утра пришел мой молодой человек, и он первым увидел последствия обрушения. Слава богу, что комната была закрыта из-за ненадобности, и там никого не было. Даже подумать не могла, что такое может случиться, - рассказала потрясенная Мария.

Комсомольчанка не стала затягивать с проблемой и сразу после пережитого шока написала о своей проблеме в Instagram, позвонила в аварийную службу. Новость быстро стала резонансной и разлетелась по соцсетям в местных группах. Позже приехал работник управляющей компании. Он провел осмотр и сообщил, что это обрушился фасад. Предположительно причинами ЧП стали прогнившие балки и возраст здания. Хозяйка квартиры также добавляет, что раньше никаких эксцессов в этой комнате не случалось.

На момент обрушения комната пустовала, никто не пострадал. Фото: Предоставлено героем публикации

- Из-за чего произошел обвал, честно говоря, я не могу сказать. Никаких вестников не было до этого. Никто не топил сильно. Ну, бывало, конечно, что соседи сверху топили немного, подтеки были. Собственник этой квартиры ее сдает, соседи там постоянно новые. Нынешние на связь не выходят, мы им уже не раз звонили. Записку им оставили. А управляющая компания оставила им уведомление. Будем связываться с собственником квартиры. Возможно, он прояснит нам ситуацию, - сообщила потерпевшая собственница жилья.

Для Марии Хитринцевой эта квартира связана с детскими воспоминаниями. Она жила там до 2011 года с родителями. Позже Мария была вынуждена перебраться к бабушке. В 2018 году, уже будучи совершеннолетней, девушка вернулась в квартиру и проживает там по сей день. Также она вспомнила, что уже при заезде видела на потолке желтые подтеки, но тогда не придала им особого значения. Сейчас Мария подозревает, что топили соседи уже тогда.

- Но никаких трещин, ничего такого я не наблюдала. Чтобы такого больше не было, я считаю, нужно больше внимания от управляющей компании. Дом старый, но никто не отслеживает его состояние, хотя он является историческим и важен для нашего города. Я также пообщалась с жителями нашего дома и узнала, что я такая не одна. Но только по моей истории случился резонанс, так как быстро выложила все в инстаграм. А пожилые люди вообще не знают, что делать, им никто не хочет помогать, добиться чего-то от управляек очень сложно. С их слов именно в «сталинках» постоянно падают пололки. Нашей вины как жильцов я не вижу. Упал цемент, эти палки большие, - отмечает Мария Хитринцева.

Фотография 1957 года, сделанная примерно через год после сдачи дома. Фото из архива администрации Комсомольска.

С последствиями обрушения, а именно с восстановлением внутренней облицовки, девушка планирует разбираться своими силами, но также надеется привлечь управляющую компанию для ремонта межкомнатной перегородки. Раньше это была спальня девушки, также там жили собаки. В 2009 году в комнате проводился только косметический ремонт. Сейчас Мария эту комнату не использует. Поэтому комната и стояла пустой до разрешения проблемы. В каком-то смысле это спасло Марию и ее собак от возможной трагедии.

Прокуратура Комсомольска-на-Амуре уже начала проверку по факту случившегося. В ходе нее ведомство даст оценку деятельности органов местного самоуправления и управляющей компании, обслуживающей дом. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Со слов пострадавшей никакой реакции от управляющей компании по поводу возмещения ущерба пока не поступало.

СПРАВКА «КП»:

Жилой дом со шпилем на проспекте Ленина, 21 - это неофициальная визитная карточка и один из символов города. Дом был сдан в ноябре 1956 года и предназначался для работников завода «Амурсталь».