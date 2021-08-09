Клубничное раздолье: как житель Хабаровского края стал «гектарщиком» и создал свою ферму с нуля

Дмитрий получил землю по программе «Дальневосточный гектар» в селе Дрофа. Там мужчина решил развивать плантацию клубники. Фото: Предоставлено героем публикации

За 5 лет существования проекта «Дальневосточный гектар» программой воспользовалось около 89 тысяч человек. Власти же предполагали, что эта цифра будет намного больше – 30 миллионов. Причинами таких показателей служат многие трудности связанные с финансами, климатом, инфраструктурой и прочими вещами. Не обошлось и без «историй успеха».

Например, многие слышали о Михаиле Утробине. Так, из топ-менеджера крупной сети магазинов спорттоваров он превратился в современного образцового фермера. Есть и те, кто только начал свой путь в осуществлении своей земельной мечты и уже добился определенных результатов. Одним из таких стал Дмитрий Коваленко, житель рабочего поселка Хор района имени Лазо Хабаровского края. За свою жизнь он перепробовал много профессий, пока не нашел себя в сельском хозяйстве.

Дмитрию повезло, что участок располагался вблизи села. Поэтому мужчина смог избежать проблем с логистикой и транспортной доступностью. Фото: Предоставлено героем публикации

Дмитрий получил землю по программе «Дальневосточный гектар» в селе Дрофа. Там мужчина решил развивать плантацию клубники. Год назад он вместе с семьей взял порядка 5 гектаров и на сегодняшний день большая часть участка распахана, а на первом гектаре уже растет ягода. Но чтобы добиться таких показателей пришлось преодолеть немало сложностей.

- Перебирал много вариантов, даже в лесу. Желательно чтобы не дальше 10 километров от дома. Но потом все таки решил найти место поближе. Так как в лесу много диких животных, также могут возникнуть сложности с электроэнергией. А потом я нашел участок возле села Дрофа. А этого всего 10 минут от дома. Изначально участок был в очень запущенном состоянии, частично заболочен. Там росли ивы, тальник и сорняки выше меня. Нам потребовалось много сил и средств, чтобы просто привести землю в порядок. Затем мы начали его распахивать. Меня всегда тянуло к земле, к сельскому хозяйству, поэтому выбор пал на клубнику. Сначала сделали небольшой объем, но спрос превысил предложение и пришлось засаживать больше, - поделился воспоминаниями Дмитрий.

Изначально участок был в очень запущенном состоянии, частично заболочен. Фото: Предоставлено героем публикации

Дмитрию повезло, что участок располагался вблизи села. Поэтому мужчина смог избежать проблем с логистикой и транспортной доступностью. Коммуникации подключил быстро, начал развивать землю. Для этого пришлось купить трактор и нанять рабочих. По опыту Дмитрия, на один гектар ему потребовалось 5-6 человек. Много проблем доставляли и личинки майского жука, которые обгладывали корни клубничных кустов. На химикаты против вредителей ушло немало средств. Кроме того, Дмитрию пока что пришлось отложить планы по строительству теплиц, так как цены на металл сильно выросли - 60 по 150 тысяч рублей за тонну, по словам фермера.

На сегодняшний день большая часть участка распахана, а на первом гектаре уже растет ягода. Фото: Предоставлено героем публикации

- Для новичков, как я, такие суммы неподъемные. Я не люблю жаловаться на жизнь и понимаю, что надеяться приходится в основном только на себя. Но хотелось бы, чтобы государство помогало с издержками, - поделился предприниматель.

Пока что Дмитрий Коваленко работает больше себе в убыток, ферма еще не окупилась. Но мужчина не отчаивается. Спрос на натуральную клубнику у местного населения большой, люди ему помогают, кто чем может. Да и сам мужчина всегда готов оказать поддержку. Пока что он вместе с семьей осваивает 5 гектаров и на ближайшее время этой земли ему хватит.