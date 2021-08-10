«Уверен - наши усилия дадут результат …» - Михаил Дегтярев

Михаил Дегтярев рассказал слушателям радио "КП" о том, что он успел сделать за прошедшую неделю. Фото: Сергей ПЯТКОВ

Приветствую всех жителей края, читателей и слушателей «Комсомольской правды». Продолжаю делиться самыми важными новостями для нашего края прошедшей недели.

Одной из главных точек внимания вновь стал Амур. Идёт четвёртая волна паводка – самая сильная в этом году. Я подписал распоряжение о введении режима ЧС в ряде районов края. Это позволит нам консолидировать усилия и максимально оперативно ликвидировать последствия большой воды. Также ситуации на контроле у главы МЧС России генерала армии Евгения Зиничева. Он лично со своей командой прилетел в Хабаровск, оценил готовность края – всех сил и средств. Мы вместе с акваторией Амура посмотрели на начало работ по перекрытию Затона в Хабаровске, оценили все гидротехнические сооружения. Это необходимо сделать, чтобы защитить наш город, и мы договорились, что МЧС нам в этом поможет. Уверен - наши усилия дадут результат.

Другая не менее важная новость прошлой недели напрямую связана с повышением качества жизни людей. Я говорю о положительных результатах нашего взаимодействия с Федеральным фондом защиты прав граждан – участников долевого строительства. Его правление приняло решение о выделении денег на завершение строительства домов компании «Диалог» в Хабаровске. Это два многоквартирных дома на улице Салтыкова-Щедрина и один на Кавказской, всего 902 обманутых дольщика. Затраты оценивают почти в 2 млрд руб, из которых 285 млн – наше софинансирование из краевого бюджета. Это деньги, которые мы заложили еще в октябре прошлого года в краевой бюджет.

Также на прошлой неделе я в очередной раз посетил север края. Во время встречи с жителями Охотского района ко мне обратились местные фермеры. Они платят в навигацию за доставку комбикорма больше, чем его стоимость. А, ведь, это – люди, которые и так в крайне суровых северных условиях стараются обеспечить земляков свежим молоком и мясом. Мы их обязательно поддержим. Я уже поставил задачу нашему Минсельхозу в кратчайшие сроки разработать и принять программу субсидирования завоза так же, как мы это делаем с продуктами питания для северян.

В поездке в Николаевск-на-Амуре основное внимание было посвящено вопросам здравоохранения. Лечебный корпус районной должен быть сдан в сентябре 2022 года – такая задача поставлена мной краевому Минстрою. А Минздрав уже сейчас начал подбор врачей, которые будут работать в новой центральной районной больнице.

Есть ещё одна крайне важная новость. К сожалению, она связана с известной трагедией. На прошлой неделе завершился первый этап проверки техники пожарных частях. Выводы не утешительные: ремонт спецмашин делали сами водители. Это не нарушение, но это не может не влиять на качество работы. Так быть не должно. Та самая пожарная машин, попавшая в ДТП, уже 14 лет находилась эксплуатации. Дал поручение обновить парк пожарный техники по всему краю. Средства на это будут предусмотрены. 11 новых машин мы получим уже в этом году.

В завершении, как всегда, желаю вам, уважаемые жители края, здоровья. Берегите себя и ваших близких.

Всегда ваш, Михаил Дегтярев