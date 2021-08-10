«Нужно строить больше жилья»: заявил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев Фото: Правительство Хабаровского края

Правительство Хабаровского края сегодня сконцентрировалось на одном из главных вопросов - снижении стоимости квадратного метра жилья. Такую задачу поставил врио губернатора еще в начале осени прошлого года и потом неустанно об этом напоминал. Несмотря на масштаб проблемы, решить ее реально. Такая практика есть. И Хабаровский край, и другие регионы знают, что на цену этих пресловутых и столь необходимых «квадратов» влияет несколько основных факторов.

Например, в субъектах, где конкуренция застройщиков выше и развито массовое жилищное строительство, цены по определению ниже, чем в областях с монополиями или стагнирующим жилстроем. Еще один параметр себестоимости жилья - доступ застройщиков к земле. Часто для строителей бюрократические препоны становятся непреодолимыми.

Именно расшивка этих проблем стала одним из приоритетов работы Михаила Дегтярева. Вчера, 9 августа, он посетил несколько перспективных площадок возведения жилья для хабаровчан.

- Строительная отрасль и производство стройматериалов - это высококонкурентная среда. Поэтому чем больше будет конкуренции, тем и ниже и доступнее цены. Это очевидная вещь, азы экономики. Можно сколько угодно заниматься административными процедурами, но если нет квадратных метров - цена будет расти. И если нет строительных материалов - в себестоимости строительства их цена будет выше, потому что накладываются транспортные расходы. Нужно строить больше жилья. А для этого нужны строительные материалы, земля и инфраструктура. По всем этим трем направлениям мы ведем активную работу. Просто «бежим» сегодня, - отметил Михаил Дегтярев.

Глава региона побывал в микрорайоне Ореховая сопка, где ООО «СЗ Перспектива» начало возведение жилого комплекса на 462 тысячи квадратных метров жилья. Проектом планировки территории предусмотрено и строительство социальных объектов: школы на 1875 учащихся, четырех детских садов общей сложностью на тысячу мест, поликлиники на 400 посещений в смену, 12 многоярусных автомобильных паркингов, коммерческих помещений. Первые шесть домов планируется ввести в эксплуатацию в 2022-2023 годах.

По соседству - буквально через дорогу - ООО «Специализированный застройщик-УИП» также возводит дома в расчете на 376 тысяч квадратных метров жилья. На земельном участке, выделенном под застройку, предусмотрены два детских сада на 320 мест, торговый центр, поликлиника на 600 посещений в смену и спортивно-развлекательный центр. Первые семь домов будут готовы для въезда новоселов к 2023 году.

«Нужно строить больше жилья»: заявил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев Фото: Правительство Хабаровского края

Также врио губернатора ознакомился с проектом строительства полусотни таунхаусов. Их на улице Лазо возводит ООО «Специализированный застройщик «ДА! Девелопмент». Общая жилая площадь - 9,8 тысячи квадратных метров. Ввод в эксплуатацию по графику - 2022-2023 годы.

- Самой главной проблемой была земля. С землей мы разобрались вместе с администрацией Хабаровска, с Хабаровским районом. Сейчас 20 площадок очищены и готовы к тому, чтобы туда зашли застройщики. Тут важна конкуренция. Мы не делим строителей на своих или чужих. Все, кто умеет строить, обладает компетенциями - должны это делать. Второй вопрос - это сети. В первую очередь говорим об Ореховой сопке, которая сегодня не обеспечена централизованно теплом. Мы за счет краевого бюджета сделали проект тепломагистрали ТМ-35, буквально в сентябре выйдет она из экспертизы. Механизм финансирования мы определим. Предварительно обсудили это на встрече с председателем правительства РФ в контексте так называемого «инфраструктурного меню» - за счет средств, которые мы высвобождаем благодаря решению президента России по снятию с нас бремени коммерческих кредитов. Начиная со следующего года, мы будем только на процентах экономить ежегодно от миллиарда рублей до двух. И третья проблема - это строительные материалы. У нас есть месторождения, которые просто не разрабатываются и нашим предпринимателям не предлагаются, начиная от цементного сырья и заканчивая песком. Прямо на месте сегодня я дал поручение минприроды региона - выставить все месторождения, которые могут быть полезны нашим строителям для производства стройматериалов, на торги, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Он напомнил, что на встрече с предпринимателями и экспертами, состоявшейся в преддверии Дня строителя, достигнута договоренность о создании Дальневосточного кластера строительных материалов в рамках площадок ТОР.

Уже сегодня тема повышения доступности жилья для жителей Хабаровского края получила развитие. Врио губернатора Михаил Дегтярев с руководителями министерств, застройщиками, переработчиками древесины и экспертами обсудил развитие жилищного строительства в Хабаровском крае и перспективы деревянного домостроения.

Глава региона еще раз обозначил цель - выйти на 1 миллион квадратных метров жилья, сдаваемого ежегодно к 2025 году, а также обозначил дорожную карту, какими шагами регион должен идти к этому показателю.

- Цель у нас одна: жилья надо строить больше. В этом году ставим себе цель 317 тысяч квадратов, в 2022 - 408,8 тысячи, в 2023 - 600 тысяч, в 2024 - 800 тысяч. Это при том, что в 2020 году было введено в эксплуатацию всего 229,3 тысячи жилых квадратов. В 2025-м надо выйти на показатели, заданные президентом страны Владимиром Путиным - миллион квадратных метров жилья в год в нашем регионе. Все для достижения этой амбициозной цели у нас есть. Не хватало только координации, но теперь и в этом вопросе мы отлаживаем работу. «Штаб» будет в министерстве экономического развития, - подытожил врио губернатора.

Примечательно, что решая задачу по увеличению объема сдаваемого жилья, Дегтярев использует буквально любую возможность. Врио губернатора выстроил адресную работу с застройщиками, производителями стройматериалов, деревообрабатывающими компаниями, федеральными властями.