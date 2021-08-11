Убитый горем родитель: мертвого ребенка защищал дальневосточный аист в Хабаровском крае

В древности славяне почитали дальневосточного аиста как символ семейного счастья, которая приносит в дом детей Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Родительский инстинкт не чужд многим представителям дальневосточной фауны. В этом ученые убедились на примере дальневосточного аиста, который потерял ребенка. Краснокнижная птица была вне себя от горя и защищала тело птенца с особой яростью.

Болоньский заповедник - край болот, редких птиц и растений. Здесь живет самая большая в Хабаровском крае группировка грациозных дальневосточных аистов. В древности славяне почитали эту птицу как символ семейного счастья, которая приносит в дом детей. Но суровая природа такова, что нередко своих птенцов аисты уберечь не могут.

Так случилось на левом берегу реки Симми в гнезде №83, которое обследовали с квадрокоптера. Ученым открылась печальная картина: взрослая особь дальневосточного аиста склонилась над мертвым малышом. При приближении летательного аппарата птица взъерошилась, раскрыла крылья и всячески защищала своего птенца. На теле ребенка аиста специалисты нашли следы хищника.

- Причина гибели скорее всего связана с попыткой нападения хищной птицы на беззащитного птенца во время отсутствия родителей, и он был смертельно ранен, - рассказала Ирина Никитина, заместитель начальника научного отдела ФГБУ «Заповедное Приамурье».

В заповеднике насчитывается 12 жилых гнезд грациозных аистов. Это говорит об устоявшейся численности краснокнижных птиц с тенденцией к увеличению. По данным WWF, всего насчитывается более шести тысяч особей крылатых символов Амура.