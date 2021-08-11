К осени будет 80%: темпы вакцинации возрастут в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровском крае вновь должны возрасти темпы вакцинации. Как отметил зампред краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов, уже к 1 ноября 2021 года сделать прививку от коронавируса должны будут 80% от всего населения Хабаровского края. Такие цифры должны обеспечить коллективный иммунитет.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ

За прошедшую неделю в Хабаровском крае ковид подхватили 2200 человек, что на 45 человек меньше, чем неделей ранее. Показатель говорит о небольшом спаде заболеваемости, но расслабляться еще слишком рано.

- В виде ОРВИ заболевание протекает в 70% случаев, а пневмонии - 24%. Около 5% заболевших переносят болезнь бессимптомно, - рассказала Татьяна Зайцева, руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Как и неделей ранее, болеют в основном взрослые люди - 88% от общего числа. Наибольшее количество больных ковидом среди работающих людей от 30 до 49 лет. Так, за неделю заболело 778 человек этого возраста. Лидируют и люди более старшего возраста - от 50 до 64 лет.

- Отмечен рост на 30% среди работников торговли, общественного питания, государственной службы, культуры и досуга, - уточнила Татьяна Зайцева.

Остальные 12% болеющих - это дети. Сейчас зафиксирован рост заболеваемости только среди подростков на 24%.

Территориально прирост заболевших отмечен в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, Ванинском, Бикинском, Комсомольском, Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и районе имени Полины Осипенко. В последние дни в поселке Нелькан появилось восемь новых пациентов. Главе района выдано предписание о дополнительных антиковидных мерах.

КАРАНТИН

Кроме того, 20 человек заболели в поселке Тугур. Сейчас там проходит путина. В поселке проживает всего 320 жителей, 110 из них уже успели вакцинироваться.

К осени будет 80%: темпы вакцинации возрастут в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

- Вчера бортом санавиации из Тугура в Хабаровск было вывезено 10 человек. Предварительно планировалось, что эвакуируют 13 пациентов, но у троих появились улучшения, и они продолжили лечение на месте, - рассказал Юрий Бойченко, министр здравоохранения Хабаровского края.

Ребенка с матерью доставили в больницу имени Пиотровича, еще восемь человек госпитализировали в городскую больницу №10.

- В Тугур дополнительно доставлена вакцина, препараты и тесты. Сначала мы должны проанализировать ситуацию и только потом сможем принять окончательное решение по введению карантина в поселке, - добавил министр.

НОВЫЕ МЕРЫ

Так как нагрузка на коечный фонд в Хабаровском крае чуть-чуть снизилась, региональный минздрав принял решение сократить коечный фонд на 143 места и в некоторых учреждениях приступить к оказанию плановой медицинской помощи. Так, с 20 августа плановый прием возобновится в городской больнице имени А. В. Шульмана в городе Комсомольске. В ней было развернуто 60 коек.

- С сегодняшнего дня все больные, которые находились в больнице №4 Комсомольска, были переведены в городскую больницу №2. В горбольнице №4 вскоре стартует дезинфекция. Планируем после бактериальных проб открыть ее в плановом режиме для оказания специализированной помощи, - уточнил Юрий Бойченко.

Сейчас в регионе развернуто 1849 коек, из них свободными остаются 449.

- Тем не менее плато заболеваемости у нас держится и достаточно серьезное, - добавил министр.

Кроме того, в минздраве уточнили, что количество вызовов к температурящим больным и людям с пневмонией снизилось.

ВАКЦИНАЦИЯ

В связи с возросшей заболеваемостью среди работников торговли, транспорта и общественного питания, управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю рекомендовало обратить внимание глав муниципальных образований и профильных министерств на увеличение темпов вакцинации среди этих работников. Особенно учитывая то, что пока среди представителей этих сфер число вакцинировавшихся оставляет желать лучшего.

К осени будет 80%: темпы вакцинации возрастут в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

- Вакцинация - это ключевое направление в сохранении жизней людей, которые проживают на территории Хабаровского края. Радует то, что люди хотят вакцинироваться. Это помогает избежать тяжелого течения болезни и многих осложнений в будущем. Пандемия коронавируса коснулась практически каждого, и все устали от нее. И единственный выход улучшить жизнь и выйти из пандемии - это вакцинироваться, - отметил Евгений Никонов.

Кроме того, зампред уточнил, что Хабаровский край получил новое распоряжение: с 1 ноября количество вакцинировавшихся в регионе должно достичь отметки в 80%. Пока в регионе привились 274 444 человека, только 212 432 жителя региона полностью завершили вакцинацию.

По последним данным, перебоев с вакциной в крае нет. Недавно поступила новая партия в 4,5 тысячи доз вакцины «Спутник Лайт». Ее распределят между всеми медучреждениями.