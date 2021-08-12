Стали известны подробности крушения вертолета на Камчатке 12 августа 2021 года

В Кроноцком заповеднике на Камчатке 12 августа упал вертолет с туристами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кроноцком заповеднике на Камчатке 12 августа упал вертолет с туристами. На борту находилось 16 человек, среди них три члена экипажа и, по предварительным данным, один ребенок. На место готовятся вылететь спасатели и врачи.

Вертолет упал около 10:00 часов утра по местному времени в Курильское озеро в районе кордона «Озерной». Первыми хлопок о водоем услышали сотрудники заповедника. По предварительной информации, туристы летели из поселка Николаевка на озеро. Ми-8 рухнул при заходе на посадку - в этом месте был туман.

- На данный момент на место вылетели спасатели региональной поисково-спасательной базы. В готовности находится вертолет Ми-8 МЧС РФ со спасателями и водолазами на борту, а также воздушное судно медицины катастроф, - прокомментировал Игорь Михно, начальник ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Пока спасатели и врачи не добрались до места из-за плохой видимости. Помощь людям оказывают егеря, которые находились на кордоне. По неподтвержденным данным, в ЧП погибли семеро человек, девять спасены, есть раненные.

Рухнувший вертолет принадлежал авиакомпании «Витязь Аэро». Капитальный ремонт Ми-8 проходил в 2000 году. Свою проверку организовала транспортная прокуратура. СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

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- Следственная группа выехала на место происшествия, уточняется число пострадавших, находившихся на борту воздушного судна, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, - сообщила Наталия Чернакова, старший помощник руководителя Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

Отрабатываются три основные версии ЧП: нелетная погода, ошибка пилотирования и техническая неисправность.