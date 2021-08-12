Бульвары реконструируют, а питомник восстановят: Михаил Дегтярев проинспектировал Центральный район Хабаровска Фото: Максим МОЛОТОВ

Вчера, 12 августа, врио губернатора Михаил Дегтярев предпринял рабочий вояж по Центральному району Хабаровска. Он посетил несколько точек - не то чтобы проблемных, а требующих внимания. Центральный район Хабаровска - одно из самых популярных мест отдыха у жителей и гостей города. Однако его благоустройством и приведением в порядок не занимались долгое время. Сказывался и дефицит ресурсов у местных властей. По итогам объезда Центрального района Дегтярев распорядился благоустроить район, пообещав оказать поддержку за счет краевых и федеральных средств.

ПЕРЕУЛОК

Переулок Призывной расположен рядом с Волочаевским городком. Несмотря на отнюдь не благоприятную дорожную и дворовую обстановку он никогда не попадал в поле зрения разных «синих ведерок» или «стоп-хамов». Видимо, местные жители как-то терпели узенькие междомовые проезды, разбитые дороги, самопальные автостоянки и почти полное отсутствие детских площадок. Застроен здесь каждый сантиметр, и свободного места для благоустройства территории нет физически. И вот по переулку и прилегающим к нему улочкам стали класть асфальт и вообще приводить микрорайон в порядок.

- Это место было внесено в план благоустройства города по просьбам местных жителей. Дорогу здесь не ремонтировали десятилетиями, а некоторые участки вообще никогда. Сейчас действуем четко по схеме - снимаем старое покрытие, вернее, его остатки, и потом положим новое, - сказал Александр Васильев, исполняющий обязанности начальника управления дорог и внешнего благоустройства администрации города Хабаровска.

Михаил Дегтярев прошел по микрорайону, много общался с жителями окрестных домов. У всех одинаковые проблемы - нет или почти нет придомовых буферных зон, на которых можно было бы разбить клумбы, скверики для отдыха, спортивные площадки или детские городки. Присутствовал также мэр города Сергей Кравчук. Руководитель города и глава региона пообещали по возможности решить проблемы горожан.

Бульвары реконструируют, а питомник восстановят: Михаил Дегтярев проинспектировал Центральный район Хабаровска Фото: Максим МОЛОТОВ

В этом году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» в августе 2021 года на переулке Призывном будут выполнены работы по благоустройству дворовой территории (асфальтирование) домов №№ 3 и 9. Общая сумма затрат - 4,5 миллиона рублей. Также в этом году будет обеспечено благоустройство десяти дворовых территорий на общую сумму 31,95 миллиона рублей.

- Деньги нам по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина на это переведены, мы их направили администрации города. Поэтому уже в этом году люди увидят результат - ухоженные, удобные дворы с детскими и спортивными площадками, - отметил Михаил Дегтярев.

ДОМ

Посетила делегация и один из символов Хабаровска - дом-коммуну по Муравьева-Амурского, 25. Этот памятник архитектуры давно уже стал притчей во языцех у хабаровчан. Во-первых, потому что это единственный дом подобного плана в нашей стране. Своего рода архитектурный эксперимент. Здесь запросто можно попасть из одного подъезда в другой, не выходя на улицу, квартиры могут быть расположены на разных уровнях, балконы соединяют отдельные части дома, а общая их протяженность около километра. Когда-то дом-коммуна пользовался дурной славой - по крышам и внутренним переходам можно было уйти от любой милицейской облавы. Здесь вообще можно просто заблудиться, по сути, это не дом, а целый квартал.

Бульвары реконструируют, а питомник восстановят: Михаил Дегтярев проинспектировал Центральный район Хабаровска Фото: Максим МОЛОТОВ

- В некоторых местах нашего дома течет крыша. Пожарные выходы закрыты, постоянные проблемы с лифтами. Наша управляющая компания постоянно спорит с жильцами. Мы находимся в состоянии затяжного коммунального конфликта. В подвале вообще черт-те что творится, - негодует Валентина Ворончук, местная жительница.

Дегтярев спокойно выслушал жалобы жильцов. Он походил по лабиринту внутренних переходов и подивился на замысловатое расположение жилых, бытовых и технических помещений. Мэр Сергей Кравчук даже рискнул выйти на необъятный балкон шестого этажа и убедился - настил деревянный, неизвестно, сколько еще продержится, а высота огромная. И поскольку с делегацией был министр ЖКХ края Дарий Тюрин, его работники взяли на карандаш жалобы жильцов.

Бульвары реконструируют, а питомник восстановят: Михаил Дегтярев проинспектировал Центральный район Хабаровска Фото: Максим МОЛОТОВ

Хотя, если по-умному, жильцам самим не следовало бы уповать только на высшую краевую власть. У них есть домком. Местный активист Александр в приватной беседе признался, что претензии жильцов доходят до уровня потребительского экстремизма. Они, например, жалуются, что во дворах нет урн, что на газонах не растет трава (!). Что слишком много сдается внаем квартир - не пора ли запретить сдачу жилья неизвестно кому вообще - конкретно в этом доме?! Что мешает шум машин за окном, а автомобили выхлопными газами отравляют атмосферу…

- Слушайте, это вообще ни в какие ворота не лезет! Пенсионеры клянчат у мэра и губернатора траву! Вы же понимаете, что это полная бытовая инфантильность? Воздух от 20 машин во дворе загазован… А то, что гигантский дом стоит между тремя самыми заполненными автомобилями магистралями - Муравьева-Амурского, Волочаевской и Дзержинского - ничего? Еще в прошлом десятилетии домовой комитет выиграл суд у управляющей компании - люди хотели сами управлять. И что? Это они сами собой так управились? - возмущенно говорит Александр.

Активист прав. На власти надейся, а сам не плошай.

БУЛЬВАР

Следующим пунктом был Амурский бульвар. Здесь делегацию встречал главный архитектор города Аркадий Корзун. Он показал план работ на участке от улицы Шеронова до Льва Толстого. Здесь благоустраивают территорию, облагораживают бульвар. Приводят в должный вид бордюры, газоны, клумбы, устанавливают объемные топиарные фигуры, возле которых уже с удовольствием фотографируются мамы с детишками. Здесь нет недовольных, здесь наводят красоту. Однако все это - чисто косметически. И господин Корзун заострил на этом внимание Михаила Дегтярева.

- В железобетонном коллекторе под нами течет река Чердымовка. Его строили кусками с 1957 по 1982 год. Разные участки, разные технологии и материалы. Поэтому, если вы меня спрашиваете, что нужно, чтобы привести Амурский бульвар в современный, безопасный вид, отвечу - не благоустройство необходимо, а реконструкция. Вскрыть реку, одеть заново в коллектор и сформировать бульвар. Это будет стоить чуть меньше двух миллиардов рублей. И Уссурийский тоже - 1,5 миллиарда рублей. Он выглядит получше, - прокомментировал Аркадий Корзун, первый заместитель директора департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска, главный архитектор Хабаровска.

Бульвары реконструируют, а питомник восстановят: Михаил Дегтярев проинспектировал Центральный район Хабаровска Фото: Максим МОЛОТОВ

Неожиданно врио губернатора высказал поистине революционную идею. А что если вообще освободить Чердымовку? Будет река, построим бульварную набережную, перекинем мосты… Главный архитектор и главный городской начальник переглянулись. Перестраивать весь центр? Этого ни один бюджет не выдержит. Решили, что одной амурской набережной - после окончательного завершения она будет 11 километров, то есть самая длинная в России - достаточно. Вроде договорились, но идея осталась висеть в воздухе. И когда-нибудь может опуститься на землю.

ПИТОМНИК

Крайней точкой этого плодотворного объезда центра Хабаровска стало место, на которое изначально никто не собирался ехать. Проблема эта вынырнула как бы сама по себе - и очень вовремя. Зовется она парк Шуранова. Пробираться туда высоким гостям пришлось через вполне себе дачную калиточку с улицы Запарина.

Первое, что сказал Михаил Дегтярев, продравшись сквозь заросли на полянку: «Ну и запущено здесь…» Он никогда не был в шурановском питомнике, но слышал о нем. Теперь и увидел. Это действительно дико запущенное подобие сада. Территория небольшая, участок пересекает овражец, деревья в основном грушевые и сливовые, в центре находится могила самого Шуранова с бюстом Петра Григорьевича (на его голове тоже растет деревце). Территорию, закрытую от посетителей, охраняют живописные казаки из общества Хутор «Кордон». Валентин Корнев, руководитель КГСАУ «Восточное лесное хозяйство», которому принадлежит питомник, рассказал Михаилу Дегтяреву, что Петр Шуранов был пионером культурного садоводства на Дальнем Востоке. Участок земли он купил в 1897 году, построил дом и взялся за селекцию. Они были друзья с Мичуриным. Шуранов адаптировал многие плодовые деревья к местным климатическим условиям. Так появились дальневосточные сортовые груши и ранеты.

Бульвары реконструируют, а питомник восстановят: Михаил Дегтярев проинспектировал Центральный район Хабаровска Фото: Максим МОЛОТОВ

- Петр Шуранов выращивал здесь в основном груши. Любопытно, что собранные именно здесь плоды входили в рацион дальневосточных солдат на последнем этапе Великой Отечественной войны, - рассказал Валентин Корнев.

В доме Шуранова сейчас арендует помещения несколько фирм по торговле семенами и саженцами. Остались люди, у которых хранится несколько артефактов, имеющих отношение к талантливому хабаровскому ученому, кстати, одному из первых работников плодоовощного селекционного пункта филиала научно-технического управления ВАСХНИИЛ и крупному специалисту по закрытому грунту.

- Сегодня побывал в питомнике имени Шуранова в Хабаровске. Настоящий оазис природы в самом центре города. Это неправильно, что он забыт. Так быть не должно. Много слышал о нем, но впервые увидел, что сюда нельзя попасть жителям города, что все заброшено. Я поставил краевому министерству природных ресурсов задачу разработать порядок, по которому этот сад сможет распахнуть двери для людей. Но надо подготовиться: проложить дорожки, которые не навредят состоянию почвы, сделать дополнительное освещение, обеспечить подъездные пути. И, конечно, хотелось бы открыть дом-музей этого замечательного садовода-селекционера, пионера культурного садоводства и овощеводства на Дальнем Востоке - Петра Григорьевича Шуранова. Нужно превратить питомник в туристический объект, - сообщил Михаил Дегтярев.

Мы привыкли к тому, что у врио дистанция от слов до дела короткая. Возможно, что и эту особо охраняемую территорию ждет счастливая судьба.