Задали жару японцам: роль Хабаровска во Второй мировой войне

С 25 по 30 декабря 1949 года в нашем городе проходил Хабаровский процесс - суд над группой из 12 бывших военнослужащих японской Квантунской армии. Фото из архива министерства культуры Хабаровского края.

Вторая мировая война стала крупнейшим вооруженным конфликтом в человеческой истории. Рассказывать о влиянии на культуру, экономику, политику, общество этого страшного, но очень важного события можно бесконечно долго. Но это уже давно сделали ветераны, историки, кинематографисты, литераторы. Нам, как жителям Хабаровска намного интереснее знать о том, какую роль сыграла краевая столица в финальном этапе - Советско-японской войне.

Хроники последних дней Второй мировой

Продлился этот конфликт совсем недолго – чуть меньше месяца. Официально с 8 августа по 3 сентября 1945 года. Хотя некоторые японские гарнизоны на Курильских островах продолжали сопротивление вплоть до 5 сентября. Важно то, что победа над последними силами Квантунской армии на Дальнем Востоке ознаменовала и окончательную победу Антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, и ее окончание.

С 25 по 30 декабря 1949 года в нашем городе проходил Хабаровский процесс - суд над группой из 12 бывших военнослужащих японской Квантунской армии. Фото из архива министерства культуры Хабаровского края.

Объявление Войны Японии было реакцией СССР на открытое и сознательное нарушение договора Японии договора с Советским Союзом о нейтралитете 1941 года. Уже 16 августа император Хирохито объявил о капитуляции Японии. А главнокомандующий армии Ямадо Отодзо издал приказ о сдаче оружия. Но война на этом еще не закончилась.

20 августа завершилась Маньчжурская операция. Именно благодаря наступлению Красной армии в Манчжурии спасло мир от новой катастрофы – бактериологической войны.

25 августа прошла Южно-Сахалинская операция. Она прошла на одной из крайних восточных точек СССР.

2-3 сентября – завершение Второй мировой войны и победа над Японией. Ее бы не было без активных усилий Красной Армии.

«Нюрнберг на Амуре»

Хабаровск сыграл свою роль уже после окончания Второй мировой, а именно в 1949 году. С 25 по 30 декабря в нашем городе проходил Хабаровский процесс - суд над группой из 12 бывших военнослужащих японской Квантунской армии. Военных преступников обвинили в создании и применении бактериологического оружия. Что было запрещено по условиям Женевского протокола от 1925 года. Среди осужденных были представители печально-известного «Отряда 731», которые проводили бесчеловечные опыты на людях.

С 25 по 30 декабря 1949 года в нашем городе проходил Хабаровский процесс - суд над группой из 12 бывших военнослужащих японской Квантунской армии. Фото из архива министерства культуры Хабаровского края.

- Хабаровский процесс поставил юридическую точку в осуждении японского милитаризма как одной из военно-политических сил, развязавших Вторую Мировую войну в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Советская сторона подошла к подготовке процесса безукоризненно: в отличие от Нюрнбергского и Токийского процессов, Хабаровский процесс никогда не вызывал юридических нареканий у сторонников реабилитации японских военных преступников. Хочется надеяться, что Хабаровский процесс будет увековечен как минимум мемориальной доской на здании ОДОРА и разделом в школьном учебнике по истории России ХХ столетия. Об этом событии нам важно помнить даже спустя семь десятилетий, ведь результаты Хабаровского процесс актуальны даже в XXI веке как напоминание о том, что военные преступления и эксперименты над людьми рано или поздно должны и будут наказаны, - высказал свою точку зрения Юрий Белкин, ученый секретарь Гродековского музея.

На суде были заслушаны свидетельства 16 японских военнопленных, заключение судебно-медицинской экспертизы под руководством действительного члена Академии медицинских наук СССР Н.Н. Жукова-Вережникова. Трибунал изучил многочисленные трофейные документы.

По итогам процесса всем обвиняемым были назначены различные сроки заключения в исправительно-трудовом лагере. Приговор суда: Ямада, Кадзицука, Такахаси и Кавасима получили высшую меру (25 лет лагерей), Карасава и Сато получили 20 лет, Ниси – 18 лет, Оноуэ — 12 лет, Митомо — 15 лет, Хирадзакура — 10 лет, Курусима — 3 года, Кикучи — 2 года. К 1956 году все осужденные (кроме умершего в тюремной больнице Т. Такахаси) были репатриированы в Японию.

СПРАВКА КП:

В собрании Гродековского музея в Хабаровске представлены материалы, связанные с процессом: карикатуры японских военных преступников, написанные с натуры хабаровским журналистом Вадимом Павчинским, записные книжки журналиста и писателя Николая Рогаля, фотографии с процесса. Действует также и передвижная выставка «Хабаровский процесс», подготовленная в рамках юбилейной научно-практической конференции «Десятые Гродековские чтения».