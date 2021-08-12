Футбольные выкрутасы: хабаровчанин установил новый мировой рекорд Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Олимпиада в Токио только отгремела, а уже 24 августа там же стартуют Параолимпийские игры. Как раз в этот промежуток времени известный хабаровский футбольный фристайлер и мировой рекордсмен Виктор Царев, или, как он сам себя называет, «фудбартист» решил установить новый мировой рекорд, приуроченный к прошедшим играм и Дню физкультурника, сообщает «КП»-Хабаровск».

НОВЫЙ МИРОВОЙ РЕКОРД

Футбольные выкрутасы: хабаровчанин установил новый мировой рекорд Фото: Илья ФЕДУЛОВ

В честь Олимпийских игр в Токио Виктор Царев подготовил сразу два новых трюка - «СмирФОЖ» и «Олимпож». Их он показал перед объективами журналистов на фоне олимпийской стелы, которую специально к играм установили на Комсомольской площади. «СмирФОЖ» - означает смена рук и ног, футбольное оригинальное жонглирование, а «Олимпож» - просто олимпийское жонглирование. Именно так свои трюки для рекордов описал Виктор Царев.

- В комиссию «Книги рекордов Гиннеса» я оправляю заявку только на «СмирФОЖ». По правилам трюка я должен за одну минуту сделать 20 смен рук и ног, поочередно жонглируя сразу тремя мячами руками и отбивая их ногами. Причем еще один мяч будет находиться у меня на голове. Цифра 20 выбрана в честь Токио-2020. А во время исполнения трюка «Олимпож» я буду жонглировать сразу пятью мячами. Им я хочу запустить челлендж в Instagram. Хотелось бы, чтобы его повторяли наши хабаровские мальчишки. Это отлично тренирует координацию, внимание, все группы мышц, - рассказал Виктор Царев.

Футбольные выкрутасы: хабаровчанин установил новый мировой рекорд Фото: Илья ФЕДУЛОВ

По итогу трюк получился у футбольного выдумщика только с пятого раза. Три попытки были тренировочными и две уже зачтенными. По правилам «Книги рекордов Гиннеса» допускается три попытки, поэтому Виктор справился с заданием и установил новый мировой рекорд, который потом, возможно, придется повторить и закрепить, если у комиссии возникнут вопросы к достоверности трюка. Но, по заверениям футбольного фристайлера, это, скорее всего, не потребуется, так как трюк фиксировался сразу несколькими людьми. В данном случае это были журналисты. В планах у Виктора еще масштабный флешмоб сразу с 75 футболистами.

Футбольные выкрутасы: хабаровчанин установил новый мировой рекорд Фото: Илья ФЕДУЛОВ

ОСТАЛОСЬ СОВСЕМ НЕМНОГО

Виктор Царев - экс-футболист и актер по образованию. В 90-х придумал оригинальный жанр - футбольное жонглирование, которое теперь официально зарегистрировано в Европе. Является многократным победителем «Книги рекордов Гиннеса», золотым медалистом конкурса «Национальное достояние России» фонда «Меценаты столетия». Также Виктор прославился в нескольких телевизионных шоу, таких как «Минута славы» и «Я могу».

Футбольные выкрутасы: хабаровчанин установил новый мировой рекорд Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Виктор сам разрабатывает трюки для своих рекордов и придумывает им своеобразные названия. Сейчас их уже 153, что ровно на 100 меньше, чем возраст фристайлера. Всего он планирует поставить 155 рекордов и на этом завершить карьеру рекордсмена, чтобы в 55 лет стать тренером по футболу. Свой опыт в рекордах мужчина как раз хочет применить в обучении молодого поколения.