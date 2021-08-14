«Зато с ветерком»: в Хабаровске разыскивается водитель, прокативший инспектора ДПС на двери авто Фото: Олег УКЛАДОВ

Вчера днем, 13 августа, на проспекте 60-летия Октября в Хабаровске водитель автомобиля прокатил на двери инспектора ДПС. Мужчина проигнорировал сигналы инспектора и рванул вперед, едва полицейский успел добраться до машины.

НИ СТЫДА, НИ СОВЕСТИ

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю, ситуация сложилась самым негативным образом. Так, изначально инспектор ДПС лишь остановил машину. Водитель остановился, но в момент, когда инспектор уже подошел к пассажирскому сидению, автолюбитель резко надавил педаль газа и рванул вперед. Полицейский успел ухватиться за пассажира, в попытке остановить и задержать. Но этого оказалось недостаточно. Водитель продолжил движение, как ни в чем ни бывало. Буквально через несколько метров инспектора отбросило на проезжую часть.

- Преследование нарушителя продолжил другой патрульный экипаж, который обнаружил иномарку в районе одного из домов Железнодорожного района, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Едва водитель и пассажир увидели полицейских, они выбежали из салона и попытались убежать и скрыться во дворах. Догнать удалось лишь пассажира. Его сразу же отправили в городской отдел полиции №5.

Сейчас правоохранители пытаются отыскать водителя авто.

ОПЯТЬ ОДНИ ШУТОЧКИ

Кадры, записанные на видеорегистратор одного из авто, просочились в социальные сети. Судя по ним, ситуация оказалась в точности такой, как значится в отчете полицейских. Несчастный полицейский буквально полетел рядом с авто. Естественно, в такой ситуации не обошлось без травм. Однако госпитализация инспектора не потребовалась.

В соцсетях же хабаровчане отнеслись к произошедшему неоднозначно и сделали несколько едких замечаний.

- Это была его личная инициатива, - написал пользователь соцсетей.

- Полицейский сам повис на двери, - добавил хабаровчанин.

- А хозяин видео так хотел заснять все это, что переехал две сплошные. Папарацци гребанные, - отметил еще один пользователь.

- Зато с ветерком, - пошутила местная жительница.

Безусловно, нашлись и те, кто обругал водителя авто.

- Не умеете ездить - не берите руль! А если сели, то будьте готовы нести груз ответственности в полном объеме, - констатировала хабаровчанка.

- Да что вообще происходит? Ездят как хотят! – добавила бывшая хабаровчанка.

В любом случае, в деле разберутся профессионалы. Следственным управлением следственного комитета по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по части первой статьи «Применение насилия в отношении представителя власти».