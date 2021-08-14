Антона Фургала подвели исполнители

У кандидатов было почти полтора месяца на подготовку документов. Фото: Избирательная комиссия Хабаровского края

После проверки поданных документов и собранных подписей избирательная комиссия Хабаровского края приняла решение об отказе Антону Фургалу в регистрации в качестве кандидата в Государственную Думу РФ.

В последний день сдачи подписей, 4 августа, Антон Фургал, понимая, что собранные им подписи плохого качества и вероятно будут забракованы, устроил политическое шоу с целью дискредитации процедуры выборов в целом и формирования личного имиджа «жертвы режима».

На это прямо указывало поведение Антона Фургала, а также то, как он обставил сдачу подписей в избирательную комиссию. Так, по мнению экспертов, сдача подписей сопровождалась элементами полноценного шоу - орущий на всю улицу «Фургаломобиль», «прорыв» сквозь турникет в самом избиркоме, скандальное и провокационное поведение в самой комиссии. Все эти факты зафиксированы на видео и происходили при десятках свидетелей.

Уже после истечения срока сдачи документов, после 18:00, избирком должен был прекратить свою работу, Фургал-младший правил поданную документацию, неоднократно выходил из комиссии, выносил и приносил какие-то бумаги, предъявлял необоснованные требования членам комиссии, хотя, по закону, процедура сдачи документов уже закончилась.

Рабочая группа краевого избиркома дежурила до 18 часов. Фото: Избирательная комиссия Хабаровского края

- Все кандидаты, которые перешагнули ли порог до 18:00 имели бы возможность сдать документы. Все кандидаты заранее предупреждали избирательную комиссию о том, что они придут сдавать документы. Вместе с тем, рабочая группа дежурила до 18 часов. Последний кандидат пересек порог до 18:00. К сожалению, мы столкнулись с некоторой провокацией. В Телеграм-каналах пишут, будто кандидата якобы не пускали. Но у нас 30 кандидатов приходили в комиссию. Никаких вопросов ни разу не возникало. Кандидатов встречает член избирательной комиссии. Лицам, не связанным с избирательным процессом, необходимо получить пропуск для прохода в здание, - объяснил председатель избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко.

Важно понимать, что, если отдельные бумаги, по закону, кандидат может еще донести или исправить, то ошибки в подписных листах являются для него фатальными, и служат безапелляционным основанием для снятия. К сожалению, процент брака в подписных листах Антона Фургала оказался достаточно высоким. Ведь, несмотря на известность своей фамилии, Антон Фургал в ходе процедуры своего выдвижения не прибегал к помощи электоральных юристов, предпочтя устроить из сбора подписей некий перформанс.

- Место, где идет прием документов, это не место для митингов, для того, чтобы «поймать хайп». Кандидат просто передает избирательной комиссии документы. Здесь никакого повода для ажиотажа. У кандидатов было почти полтора месяца на подготовку документов. Для всех других этого времени оказалось более чем достаточно. В этом случае группа поддержки Фургала пыталась участвовать в процессе, который проводила рабочая группа. Мы вынуждены были ограничить число желающих присутствовать в приеме документов. Их человек 10-15 было. Необходимости и законных оснований, чтобы эти люди находились в помещении, не было, - добавил председатель краевой избирательной комиссии.

Присутствовавшие при процедуре подсчета люди признались, что такого в практике избирательной комиссии не было никогда. Обычно кандидаты заранее готовят пакеты документов, знают все требования к ним. Сдавать их они приходят уже подготовленными. В этом случае было все иначе. Антон Фургал готовил документы для передачи в комиссию непосредственно в помещении избиркома. Тут сшивал, расшивал документы, что-то приносил, уносил. Рабочая группа оказывала ему всяческое содействие, хотя люди работали уже вне своего рабочего времени. Подсказывали, где он что-то не так заверил в своих подписных листах. Предоставили ему всю необходимую канцелярию. Делали все максимально, чтобы кандидат, пришедший к нам, смог завершить процедуру сдачи.

Только все зря. Антон Фургал несколько раз уходил из помещения, в котором осуществлялся прием. В какой-то момент процедура приема документов вообще оказалась под угрозой срыва. Выглядело это так. Кандидат пришел сдавать документы в избирком и вдруг во время процесса ушел. Тем не менее, постоянно работала камера. Возможно, это были попытки провокации, но к часу ночи документы все же приняли.

Директор Московского бюро по правам человека, член Совета при Президенте РФ по правам человека Александр Брод. Фото с сайта president-sovet.ru.

Вот как ситуацию сбора подписей комментировал директор Московского бюро по правам человека, член Совета при Президенте РФ по правам человека Александр Брод.

- В данном случае важно уйти от эмоций и личностного фактора. Все одинаково равны перед законом. Опираясь на информацию электоральных экспертов, могу сообщить, что в 70 случаях в подписных листах Антона Фургала происходит дублирование паспортных данных избирателей. Один избиратель трижды повторяется в подписных листах. На одном подписном листе дважды встречаются данные одного и того же избирателя, но разными почерками. 1123 подписи из тех, что были отобраны на проверку, не соответствуют действительности. 1676 подписей из отобранных на проверку - подписи, в которых все сведения или часть сведений о подписавшемся избирателе заполнены не собственноручно. 281 подпись из отобранных подписей были от граждан, не проживающих в данном избирательном округе, даже не зарегистрированы к крае. Два подписных листа оказались подписными листами за другого кандидата. Сборщики подписей и штаб Антона Фургала сработали халатно. Не стоит перекладывать вину на избирком, который, кстати, проявил себя лояльно, разрешил членам штаба видеофиксацию проверки подписных листов, консультировал членов штаба. Допустимый для регистрации порог брака 5 процентов. В данном случае он превышен в три раза, - рассказал «КП-Хабаровск» Александр Брод.

В общем можно сделать довольно однозначный выбор. Антон Фургал и его команда с самого начала не заморачивались качественным сбором подписей. Все было рассчитано на движуху и на хайп. При аномальной для июля жаре пикетчики стояли на самом солнце весь день просто чтобы обозначить свое присутствие. При таком подходе рассчитывать на действительно качественный сбор - нереально. Это понимает каждый, кто хоть раз участвовал в выборах и сборе подписей.

Сбор подписей и оформление документов – достаточно кропотливый и высокопрофессиональный труд от которого в итоге зависит, будет ли зарегистрирован кандидат или нет. Чтобы он проходил безупречно, кандидаты прибегают к услугам политтехнологов, электоральных юристов. Антон Фургал ни сделал ничего из вышеперечисленного. Зато он превратил сбор подписей в шоу, с «Фургаломобилем», криками друзей и… низким контролем качества конечного продукта. С высокой вероятностью комиссия найдет более чем достаточно веских оснований, чтобы отказать Фургалу в регистрации.

Сейчас Фургал пытается спекулировать своей фамилией и ее значимостью в Хабаровском крае. Фактически он пытается навязать комиссии выбор – или она регистрирует его с «кривыми» документами и подписями, или в края разразится новый громкий политический скандал. При этом в случае, если комиссия даст слабину, может возникнуть опасный прецедент. Так любой кандидат по итогам выборов сможет потребовать отменить их итоги, так как в число кандидатов было допущено лицо, не имеющее на это никаких прав.