Паводок в Хабаровске: тысячи дач под водой и режим ЧС федерального масштаба

Четвертая за год волна паводка надвигается на Хабаровский край Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Четвертая за год волна паводка надвигается на Хабаровск и край. С каждым днем гидрологи отмечают увеличение уровня Амура на всех гидропостах. Большая вода уже затопила несколько сел под Хабаровском, ряд дорог, разрушила мост. В крае введен режим ЧС регионального характера на прибрежных территориях.

На 16 августа главная река края «подросла» до отметки 576 сантиметров Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ВОЛНА СОВСЕМ БЛИЗКО

Паводок сформировался в соседнем Приамурье из-за затяжных дождей, сбросов с гидроэлектростанций и высокой водности Амура. Здесь стихия серьезно разгулялась, нанеся ущерба на 3,2 миллиарда рублей. И это только по предварительным подсчетам. Следом большая вода двинулась на ЕАО, где бушует до сих пор. Добровольцы, спасатели и военные, стоя по пояс в воде, строят дамбы из мешков с песком, помогают людям убрать имущество, доставляют продукты.

Сейчас паводковая волна смещается от села Нагибово к Ленинскому Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Сейчас паводковая волна смещается от села Нагибово к Ленинскому. Дальше наводнение заглянет в Хабаровский край. К берегам региональной столицы стихия, по уточненным данным, придет 17-19 августа. Прогнозируемый уровень воды в Амуре составит 600-650 сантиметров. Напомним, что отметка неблагоприятного явления (НЯ) - 450, а опасного (ОЯ) - 600 сантиметров.

С каждым днем гидрологи отмечают увеличение уровня Амура на всех гидропостах Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае отголоски приближающейся большой воды уже фиксируют специалисты - уровень Амура с каждым днем неумолимо увеличивается в среднем на десять сантиметров. На 16 августа главная река края «подросла» до отметки 576 сантиметров (плюс 12 сантиметров за сутки).

БОЛЬШАЯ ВОДА УЖЕ ТОПИТ

Основной удар стихии приходится на островную часть Хабаровска. Кабельный, Большой Уссурийский и Дачный уходят под воду. Здесь затоплено порядка 1400 дач, часть огородников вместе с уцелевшим урожаем эвакуировалась на материк на последних речных трамвайчиках - навигацию по Амуру временно закрыли. Некоторые садоводы решили остаться на левом берегу и отказались покидать свои наделы. Дачники пережидают паводок на чердаках, куда поднимают имущество и домашних животных.

Разгулялся паводок и в селе Корсаково-2. Здесь затоплено 12 жилых домов, 28 дворов, 144 земельных участка, частично ушли под воду четыре дороги внутри населенного пункта. Здесь дежурят спасатели, которые открыли лодочную переправу, помогают эвакуировать машины и поднимать вещи на верхние этажи домов.

В Корсаково-1 ущерб пока меньше: стихия навредила двум дворам и четырем земельным участкам. В селе Виноградовка в зоне паводка один земельный участок и два отрезка внутрипоселковых дорог. В Князе-Волконском под водой один участок земли. По одному отрезку дорог подтоплено в селах Воронежское-2, Елабуга, Красносельское, Мичуринское, Князе-Волконское. В селе Кукан стихия разрушила автомобильный мост.

В Хабаровском крае отголоски приближающейся большой воды уже фиксируют специалисты Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В самом Хабаровске затоплен один участок дороги. В районе «Броско Молла» засыпан вход в затон, чтобы большая вода не хлынула в жилой микрорайон и на одну из самых оживленных трасс города. В районах, которые находятся на берегу Амура, отсыпают дамбы. Также в разных частях города развернуты насосы, затампонирован ряд ливневок.

. В районе «Броско Молла» засыпан вход в затон Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ОБСТАНОВКА ПО КРАЮ

В Комсомольске уровень Амура на 16 августа составляет 473 сантиметра (плюс девять сантиметров за сутки). Отметка неблагоприятного явления здесь - 450, опасного - 650 сантиметров. В городе большая вода пока не разгулялась, а вот в селе Гайтер остается подтопленным один участок дороги. Но радоваться рано - пик паводка здесь ожидается 23-26 августа с уровнями Амура 650-700 сантиметров.

Большая вода уже затопила несколько сел региона, ряд дорог, разрушила мост Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- В соседнем Амурском районе затоплен один отрезок межпоселковой трассы между Амурском и Омми. Объезд имеется. В Нанайском районе подтоплен один участок межпоселковой дороги между Дубовым Мысом и Гасси (длиной 70 метров, глубиной до 15 сантиметров). Имеется объезд. Также под водой восемь участков внутрипоселковых дорог, из них: в Даде - два, в Маяке, Дубовом Мысе, Гасси, Синде, Искре, Даерге - по одному отрезку. Уровни воды категории неблагоприятного явления отмечаются между Хабаровском и селом Елабуга, а также Малмыжем и Комсомольском, - прокомментировали «КП» в пресс-службе краевого главка МЧС РФ.

Финальной остановкой паводка будет Николаевск-на-Амуре. Здесь стихия окажется 29-31 августа. Прогнозируемые отметки - 200-300 сантиметров. Уровень неблагоприятного явления - 250, опасного - 350 сантиметров. Прогноз будет уточняться. Группировки спасателей отправляются в районы региона для помощи местным жителям. В Хабаровском и Забайкальском краях, Амурской и Еврейской Автономной областях ситуация с паводками отнесена к к чрезвычайной ситуации федерального характера.