Трупы свиней выбросили на стихийной свалке в Хабаровском крае. Фото: скриншот с видео.

Стихийная свалка в пяти километрах от села Богородское стала анти-достопримечательностью Ульчского района и вызвала серьезное беспокойство местных жителей. Издалека огромные кучи мусора смотрелись банально: старые покрышки, различные коробки и ящики, емкости, мешки с бытовыми отходами, детский столик и многое другое, над отдельными участками идет дымок. Однако проезжавший мимо очевидец вблизи запечатлел шокирующие кадры - наполовину спрятанные в мешки трупы свиней.

Трупы свиней выбросили на стихийной свалке в Хабаровском крае. Фото: скриншот с видео.

Появление животных на свалке некоторые специалисты связывали с бушующей в Хабаровском крае африканской чумой свиней (АЧС). Еще в начале августа эпизоотические очаги обнаружили в селах Вознесенское, Верхняя Эконь и Ачан. По правилам больных и контактировавших особей сжигают, а помещения, где содержались животные, дезинфицируют. Стоит учитывать, что вирус очень устойчив к внешней среде и может сохраняться в почве до ста дней. После публикации видео в соцсетях у людей возник вопрос - а не зараженные ли эти свиньи?

В ветеринарном управлении на ситуацию с животными среагировали очень быстро. В тот же день специалисты выехали в Богородское.

Трупы свиней выбросили на стихийной свалке в Хабаровском крае. Фото: скриншот с видео.

- Так как трупы были не особо свежие, для проб была взята трубчатая кость. Погибших свиней уничтожили в полном соответствии с ветеринарно-санитарными правилами, подразумевая, что они могут быть заражены. Тела были сожжены и закопаны на глубину не меньше двух метров, все было засыпано хлоркой и утрамбовано, - рассказала Наталья Пылина, заместитель начальника краевого управления ветеринарии.

Из Богородского пробы доставили в Хабаровск, но оказалось, что свиньи не были больны. Сейчас управление Россельхознадзора занимается поиском хозяина свиней. За нарушение хозяину животных грозит либо штраф до пяти тысяч рублей, либо, в случае ведения предпринимательской деятельности, приостановление деятельности до трех месяцев. При тяжелых последствиях он мог бы получить до двух лет тюрьмы.

Ответственность за стихийную свалку после обращений экологов в надзорные ведомства возложили на администрацию Ульчского района. Однако, когда она исчезнет, чиновники сказать затрудняются.

- Трупы животных убрали профильные ведомства сразу же после появления информации о них. А по рекультивации свалки пока ничего не можем сказать, так как вопросом занимается начальник отдела, а он сейчас в отпуске, - сообщили в отделе по вопросам гражданской защиты населения и экологической безопасности Ульчского района.