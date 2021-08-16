Выжившие после бойни: жертв догхантеров выхаживают неравнодушные хабаровчане

Собака Тельма во время лечения.

Хабаровск, к сожалению, регулярно попадает в новостные сводки по теме насилия над уличными животными. Вспомнить только «Дело хабаровских живодерок» 2017 года, которое погремело на всю страну. Но это далеко не первый и не последний случай. Нерегулируемый отстрел бродячих собак и кошек и прочие зверства – уже привычное дело для нашего города. На данный момент местом расправы над стаей собак стала улица Ангарская в Индустриальном районе. Под удар догхантеров попали как взрослые особи, так и совсем щенки. А сама история напоминает лихо закрученный детектив без ответов. В ситуации попытался разобраться «КП-Хабаровск».

Рентген-снимок пули или дроби в позвоночнике собаки Тельмы. Вытащить снаряд врачи не решились, и он остался в теле животного.

В первый раз нашли местные жители нашли двух пострадавших от стрельбы собак - Сальму и Тельму.

- Сальме имя дали волонтеры. Ее нашли с простреленным позвоночником, и из тела изъяли пулю. Она ползала на передних лапах, так как задние отнялись. После реабилитации чувствительность в лапах восстановилась. Сейчас она пристроена, ей нашли хозяев. Вторую собаку нашли лежащей возле помойки. У нее тоже оказался поврежден позвоночник. Ее прооперировали, но чувствительности в задних лапах не появилось. Собаке дали кличку Тельма. Сначала врачи предложили усыпить Тельму, так как думали, что ходить она не сможет. Но Дмитрий, один из волонтеров, решил взять кураторство над Тельмой. В теле животного доктор обнаружил застарелую пулю. А это значит, что стреляли еще раньше. Сделали и рентген, вытащить ее не получилось. А вот пуля, которую врачи достали из Сальмы загадочным образом пропала. Я понимала, что это вещдок и пулю нужно сохранить для изучения. Поэтому я была раздосадована этой новостью. Чтобы все выяснить, позвонила девушке-волонтеру, которая занималась Сальмой и прямо спросила о том, что случилось с этой пулей. На что получила ответ, что, мол, она находится у замдиректора одного из учебных заведений. Все это очень странно. В полицию пока не обращалась, но планирую это сделать в ближайшее время, – поделилась своей историей Светлана Евкифеева, свидетель происшествия и зоозащитница.

Во второй раз неугомонные догхантеры перестреляли уже целую собачью семью, не жалея даже детенышей. Причем трупы собак пропали бесследно. О том, что ночная стрельба была, подтверждают местные жители.

Тельма после лечения.

- Люди во дворе говорили, что в 2 часа ночи слышали хлопки и собачий визг. Но самое интересное, что трупы пропали. Кому они понадобились? Застрелили, забрали и съели? Или забирают специально, я не знаю, какая цель. Тем не менее, я везде все обошла, но собак нет, просто исчезли. Если бы тела остались, то стоял бы запах. А та собачонка, что в клинике лечится, Дрю – его, видать, сбили. И по итогу двойной перелом. Я его кое-как определила на лечение. Это все нужно уже просто-напросто прекращать! Нужно больше отлавливать и стерилизовать самок. Иначе они так и будут плодиться. Конечно, бродячих собак быть не должно. Но ведь стрельба во дворе – это же не выход! Получается, что выходить по ночам во двор у нас опасно. И никто не хочет никакие меры принимать, абсолютно. Люди еще считают, что если собак прикармливать, то они будут на людей бросаться. Как раз наоборот – худые и голодные становятся агрессивными. Тех, что я прикармливаю – добрые и ласковые. Только этим стрелкам «по барабану». Лишь бы пострелять! - рассказала Вера Б., жительница одного из домов на улице Ангарской, где произошла стрельба.

Молодой пес Дрю, один из пострадавших после стрельбы. Он теперь инвалид и вынужден передвигаться при помощи специальной коляски.

Выжил в этой бойне только молодой пес по кличке Дрю, который сейчас находится на передержке. Пес получил очень серьезные травмы. Вот, что рассказал о судьбе Дрю, Тельмы и о ситуации в целом еще один неравнодушный хабаровчанин Дмитрий Королев. Он также подтверждает слова Светланы о том, что извлеченная пуля из Сальмы исчезла.

- Расстрела я сам не видел, но об этом много говорят местные жители. Первый раз отстрел этот случилось 2 июня. По группам зоозащиты появилась информация, что бегает черная собака, ковыляет задними лапами. Когда мы приехали, то обнаружили, что пострадали две собаки. Жильцы говорили, что видели и третью, но ее так не нашли. У Сальмы извлекли пулю, но дальше, куда она делась непонятно. Волей судеб я стал куратором второй пострадавшей, Тельмы. Сейчас она уже идет на поправку после реабилитации. Она еще молодая, всего год-полтора и очень добрая собака. Находилась в стационаре с июня по июль. И во время каждодневных занятий удалось добиться прогресса. Сейчас она живет на передержке в селе Мичуринском и уже ходит. Собаке купили специальную тележку для задней части тела, чтобы она могла самостоятельно передвигаться. Второй расстрел произошел недавно, в конце июля. Убита была собака Марта из одного помета, что и Тельма и Сальма и все ее щенки, кроме одного, Дрю. Он чудом выжил. По характеру увечья на щенка был наезд машины. У Тельмы тоже в задней части есть следы удара машины. То есть эти люди не только стреляли, но и давили. В целом у спасенных собак судьба складывается неплохо. У Дрю двойной перелом удачно прооперирован. Сейчас пес идет на поправку в аппарате Елизарова. Местные жители писали заявление в полицию, но дело там возбуждать отказались, - поведал Дмитрий.

Волонтеры позаботились о раненой Тельме.

Ненавистники собак до сих пор не найдены и неизвестно, кто будет нести за это ответственность. Заявление принимать у местных жителей отказались, в виду отсутствия прямых доказательств. По закону правоохранители не могут отказать, если на то нет оснований.

- В такой ситуации людям особенно некуда обращаться, кроме правоохранительных органов. Надо так делать, чтобы они не отказывали. Они не вправе отказать в принятии. Соответственно надо официальные заявления подавать. Потому, что как раз когда люди не подают заявления, то потом эти же правоохранители отчитываются, что у нас нет заявлений по 245 статье УК. Поэтому, насколько я понимаю, единственное, что могут делать эти люди – это не замалчивать, а обращаться. И чем больше будет фиксироваться таких обращений, тем больше будет привлечено внимания к этой проблеме. Если отказывают, то надо обращаться с обжалованием в суд, - рассказала юрист Ирина Романова.

Собака Тельма во время лечения.

По итогу, проблема с бродячими животными и живодерами остается нерешенной. Ситуация уже давно стала неоднозначной и жители разделились на два лагеря. Кто-то защищает и кормит уличных кошек и собак, считая, что насилие недопустимо. Другие же согласны и на расстрел, лишь бы опасные и заразные собаки не шатались по улицам и не кусали людей. Самое разумное решение проблемы – стерилизация и чипирование. Квоты на эту процедуру выделяются регулярно. Только вот, по словам Светланы, занимаются отловом в Хабаровске всего два человека. А дело это довольно хлопотное – отловить испуганную псину. Логично, что заниматься этим должна специальная служба. Отдельные же предприниматели не горят желанием взваливать на себя такую ношу.