Кровавые бинты и шприцы месяц тухли в полузаброшенном ангаре в Хабаровске. Фото: скриншот с видео.

Хабаровские экологи обнаружили страшную картину. В Краснофлотском районе выросла новая необычная свалка. Во-первых, она оказалась в помещении. Во-вторых, состоит она в основном из использованных медицинских расходников.

Недалеко от ТЭЦ-3, буквально напротив садоводческого товарищества «Механик», расположено несколько производственных помещений. Как выяснилось, в зданиях хранятся медицинские отходы класса Б и В. По нормам СанПиН к классу Б относятся эпидемиологически опасные отходы, а к классу В - чрезвычайно опасные. По всем правилам, их должны были обезвредить и уничтожить, но, судя по маркировке, целый месяц пакеты со шприцами, ампулами, кровавыми бинтами и капельницами лежали в душном ангаре.

Кровавые бинты и шприцы месяц тухли в полузаброшенном ангаре в Хабаровске. Фото: скриншот с видео.

- Наши общественные инспекторы регулярно обнаруживают медицинские отходы на несанкционированных свалках вблизи города. Очевидно, что в крае действует несколько компаний, которые оказывают услуги по утилизации медицинских отходов без их фактического обезвреживания - отходы в итоге оказываются на свалках или сжигаются без необходимых условий, - объяснил Владимир Сидоров, председатель краевого совета Хабаровского краевого отделения общероссийской общественной организации «Всероссийского общества охраны природы».

Оказалось, это помещение принадлежит ООО «Утилитсервис», и по легенде именно тут отходы и должны обезвреживать. Однако в ангаре не было подходящих условий для утилизации: отсутствовали вентиляция, водоснабжение, водоотведение, отопление, электричество. Соответственно, не было необходимых для хранения холодильных шкафов и морозильных камер.

- Площадка участка не забетонирована. Такие отходы, случайно попавшие в грунт или водопровод, способны нанести непоправимый вред. Особенно сейчас, в период пандемии. ООО «Утилитсервис» своими безответственными действиями ставит под удар эпидемиологическую обстановку в городе Хабаровске, - заявил Борис Гладких, депутат Госдумы.

Общество охраны природы и депутат Госдумы дожидаться каких-то действий от компании не стали, а сразу обратились в Хабаровскую межрайонную природоохранную прокуратуру, в краевое управление Роспотребнадзора и региональное УМВД. Решение принял Роспотребнадзор.

Кровавые бинты и шприцы месяц тухли в полузаброшенном ангаре в Хабаровске. Фото: скриншот с видео.

- За выявленные нарушения к ООО «Утилитсервис» нами приняты меры административного воздействия. Составлен протокол по части первой статьи 6.3 КоАП РФ, вынесен временный запрет на осуществление деятельности, материалы направлены в суд для административного приостановления деятельности ООО «Утилитсервис», - сообщила Ирина Зубун, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора Хабаровского края.

Но пока компания продолжает свою работу. Более того, по информации Бориса Гладких, в июне 2021 года компания выиграла закупку на оказание услуг по транспортировке и обезвреживанию медотходов класса Б и В для хабаровской Дорожной клинической больницы.

- Уже с 1 июля компания приступила к оказанию этих услуг. Кроме того, «Утилитсервис» выиграл тендер на закупку средств для нужд хабаровского роддома №2, - объяснил Борис Гладких.