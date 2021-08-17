Предварительные списки поступивших в вузы начали появляться в Хабаровске

18 августа должно стать известно, сколько абитуриентов зачислено в высшие учебные заведения региона. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Приемная кампания в Хабаровске походит к концу. Уже 18 августа должно стать известно, сколько абитуриентов зачислено в высшие учебные заведения региона. Окончательные списки еще не сформированы, полная информация по вузам края станет известна ближе к концу недели. Однако в некоторых институтах списки поступивших уже сформированы.

Например, в ДВГМУ конкурсные списки опубликовали на официальном сайте 17 августа. Причем информация об этом была известна еще 11 числа, так как абитуриенты могли отслеживать свое место онлайн. В медицинском университете вообще сложилась интересная ситуация с бюджетными местами. Изначально на лечебное дело было не более 20 бюджетных мест, но из-за того, что многие целевики отказались, количество бюджетников выросло до 94. Похожая ситуация получилась и с педиатрией. Там зачислено 62 человека. Будущие студенты подали документы из Хабаровского края, Амурской области, ЕАО, Магадана, Бурятии, Якутии, Приморья и даже Забайкалья.

ТОГУ также выбирают абитуриенты из разных регионов страны, в основном, это, конечно, как и в случае с ДВГМУ - Дальний Восток. Среди зачисленных есть выпускники школ и техникумов Хабаровского края, Еврейской автономии, Якутии, Приморского и Забайкальского краев, Сахалинской области и других территорий ДФО. Заявления с оригиналом можно было подать до 18:00 11 августа. Самые популярные направления в бакалавриате - это инженерное дело, филология, дизайн, журналистика. На этих факультетах отмечается больше всего выделенных бюджетных мест - от 20 до 32-х.

В ХГУЭП 17 августа появилось сразу два приказа с поименным списком о зачислении на очную форму обучения бакалавров и специалистов - бюджетников и платников. Больше всего бюджетников зачислено на «Экономику» - 11 мест и «Менеджмент» - 15 мест. А вот на «Юриспруденцию» поступило всего семь человек по общему конкурсу. Самое низкое количество баллов по всем направлениям - 180, самое высокое - 273.

Документы, чьи оригиналы необходимы для учебы, можно будет донести в течение года. Зачисление на бюджетные места состоится 24 и 26 августа.