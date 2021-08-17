Древний памятник времен Римской империи и Христа спасают от разрушения в Хабаровском крае

Открытое поселение получило название «Нижняя Патха», сейчас это заросший участок леса, в котором зимой и осенью хорошо заметны котлованы древних жилищ. Фото: Евгений Черников Фото: Предоставлено героем публикации

Среди густого леса в окрестностях села Красное протекает горная речка Патха, что с нивхского языка переводится как «спокойная». В холодном водоеме нерестятся лососевые, которых можно увидеть сквозь прозрачную водяную гладь. Здесь, на берегу небольшой, но богатой реки несколько тысячелетий назад построил свое поселение древний народ. В 2020 году на остатки былой культуры наткнулись рабочие во время прокладки линии электропередачи к объектам ТОСЭР.

Если бы не стройка, наверно, существование археологического памятника до сих пор оставалось бы тайной. Открытое поселение получило название «Нижняя Патха», сейчас это заросший участок леса, в котором зимой и осенью хорошо заметны ямы прямоугольной и круглой формы. Это следы котлованов жилищ - древние люди обустраивали свои дома наполовину в земле. Так было проще спасаться от холодов и диких животных.

Вид на место раскопок. Фото: Евгений Черников Фото: Предоставлено героем публикации

По предварительным оценкам, поселение относится к раннему железному веку – это середина второго тысячелетия до нашей эры и первая половина первого тысячелетия нашей эры (около 2000-2500 лет назад). В этот период появилась Римская империя и цивилизация Майя, пал Карфаген, родился Иисус Христос. В далекой от мировых событий «Нижней Патхе» жизнь текла своим чередом.

- Нам предстоит провести большую работу: датировать поселение и установить культурную принадлежность. Дело в том, что культуры железного века в низовьях Амура классифицированы плохо, поэтому нужно набрать больше материала. Мы уже собрали как фрагменты, так и целые каменные орудия, лощила, каменный дебетаж, микропластины и много керамики. Нашли интересный фрагмент сосуда с богатым орнаментом, пока аналогов нигде не видели, - рассказал «КП» Евгений Черников, заместитель начальника отдела археологии «Хабаровского краевого центра охраны памятников истории и культуры».

Уникальный и интересный фрагмент сосуда с богатым орнаментом. Фото: Евгений Черников Фото: Предоставлено героем публикации

Специалисты работают на том фрагменте поселения, которое оказалось повреждено во время строки. Площадь обследуемого участка около 1500 квадратных метров – это примерно 20 процентов от всей территории «Нижней Патхи». По итогам как минимум двухмесячной экспедиции археологи должны решить: проводить ли раскопки и в каком объеме. Но специалисты уже сейчас сходятся во мнении, что поселение – уникальный памятник культуры.

- Ценность таких объектов есть и она огромная, хотя бы потому, что это неповторимый памятник. Можно построить тысячи ЛЭП, а такой памятник невозможно воссоздать, но очень легко утратить. Поэтому мы и проводим аварийные раскопки, - добавил Евгений Черников.