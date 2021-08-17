Не до шашлыков: паводок затопил популярный пляж «Амуркабель» в Хабаровске

Паводок затопил популярный пляж «Амуркабель» в Хабаровске. Фото: Петр МОЛОТОВ

Пик амурского паводка стремительно приближается к Хабаровску. На 17 августа уровень Амура у краевого центра уже дошел до отметки 585 см. По прогнозам гидрологов вода может дойти до опасных отметок в 600-650 см в ближайшие дни. Ну а пока разгулявшаяся стихия хозяйничает на незащищенных местах города. Так, 16 августа, Амур полностью затопил популярный у жителей Южного района пляж «Амуркабель», а также дорогу, ведущую к проезжей части улицы Павла Морозова.

Паводок затопил популярный пляж «Амуркабель» в Хабаровске. Фото: Петр МОЛОТОВ

Вода выше, чем на метр привычной нормы. Затопленной оказалась вся пляжная инфраструктура – беседки, шашлычные домики, кабинки для переодевания и туалеты. Мощные волны на глазах разбивают хлипкие деревянные конструкции. Естественно, пляж закрыли по соображениям безопасности.

Паводок затопил популярный пляж «Амуркабель» в Хабаровске. Фото: Петр МОЛОТОВ

Начало топить и улицу Артемовскую, соединяющую пляж с улицей Павла Морозова. Сейчас она стала непроездной для легковых автомобилей – форсировать водную преграду под силу разве что джипам или микроавтобусам. Отчаянным автомобилистам деваться некуда – приходится рисковать и переезжать затопленную местность, ведь дальше вдоль берега расположены коммерческие склады и производственные цеха.

Паводок затопил популярный пляж «Амуркабель» в Хабаровске. Фото: Петр МОЛОТОВ

- Я работаю экспедитором в одной из фирм, приходится по несколько раз на дню пересекать затопленную дорогу. По ощущениям, вода выше нормы примерно на метр, а ведь это еще не пик и ожидается еще метр сверху, - прокомментировал один из водителей микрогрузовика, штурмующего водную гладь.

Паводок затопил популярный пляж «Амуркабель» в Хабаровске. Фото: Петр МОЛОТОВ

Не лучше ситуация и на лодочной станции №9. Здесь к приходу большой воды готовятся уже несколько недель. Сказывается опыт подготовки к наводнению в 2013 году. Вода пока еще не достигла критической для станции отметок, но волны Амура уже напористо лижут поверхности пирсов и причалов.

Чтобы обезопасить низинные места, городские власти совместно с силами МЧС создали шесть временных сооружений на участках улиц Богачева, Алданской, Прибрежной, Вилюйской, Приемной и Штормовой. В семи наиболее уязвимых местах краевой столицы подготовлены насосы, которые работают уже в течение 10 дней и откачивают воду с целью защиты жилых домов и объектов инфраструктуры.