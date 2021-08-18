Цены на бананы взлетели в магазинах Хабаровска

Во многих магазинах бананы продаются поштучно. Фото: Илья ФЕДУЛОВ

Недавнее отсутствие бананов в магазинах, которое многие хабаровчане начали замечать на прошлой неделе, подходит к концу. Тропические фрукты понемногу начали появляться на полках магазинов, но далеко не везде. И цены на них «кусаются». Если до кризиса бананы стоили в районе 90-100 рублей за килограмм, то с 18 августа ситуация изменилась. Что сейчас происходит на розничном рынке бананов, в обзоре «КП»-Хабаровск».

Например, в сети гипермаркетов «Самбери» бананы только начали завозить.

На сайте "Самбери" цена за килограмм бананов - 149.99 рублей. Фото: скриншот с сайта "Самбери"

- По Хабаровску уже бананы появляются. Постепенно завозят в гипермаркеты. Сейчас пока выставили на некоторых, но в течение двух-трех дней уже везде будут. На данный момент стоимость 149 рублей за килограмм, - сообщили представители компании «Самбери».

Цена на бананы выросла почти вдвое. Фото: Илья ФЕДУЛОВ

В других торговых сетях Хабаровска ситуация хуже. Например, в супермаркеты сети продуктовых дискаунтеров «Близкий» бананы еще не завезли. Также корреспондент «КП»-Хабаровск» побывал в двух обычных розничных магазинах. Там на месте бананов красуются лишь пустые полки. В одном из павильонов, правда, желтые фрукты продаются только поштучно прямо на кассе по цене 160 рублей за килограмм. За одну штуку выходит 19-30 рублей в зависимости от массы продукта. Осталось их там совсем немного. Когда завезут новую партию, продавец не знает. В другом магазине их вообще нет.

Во многих магазинах бананы продаются поштучно. Фото: Илья ФЕДУЛОВ

- На базе бананов нет, когда привезут, не знаю. До этого цена была 180 рублей за килограмм, - сообщила продавец торговой точки.

Напомним, о дефиците бананов «Комсомольская правда» писала еще в 2020 году. Характерен он не только для Хабаровска, Дальнего Востока и России, но и для всего мира. Он был связан с панамским грибком, который сгубил самый популярный культурный сорт эквадорских бананов - кавендинш. Из-за этого возник и кризис поставок, рост цен и усиленный санитарно-карантинный контроль, который распространялся на бананы из Эквадора. Проблема все еще остается актуальной. Ищутся альтернативные источники экспорта. Кроме Эквадора странами-поставщиками могут стать Филиппины, Китай, Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланка.