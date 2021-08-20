В Москву на выходные: цены на субсидированные авиабилеты обрушились на Дальнем Востоке

Перевозки по субсидируемым тарифам для жителей региона окажутся дешевле «плоских тарифов» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Дальнего Востока смогут дешевле улететь в Москву - стоимость субсидированных авиабилетов снизилась на 25 процентов. Новый тариф будет работать на рейсах авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия». Перевозка доступна до конца ноября.

С недавних пор льготные авиабилеты стали доступны всем россиянам, у которых есть регистрация в регионах Дальнего Востока. Например, из Хабаровска можно было улететь в Москву по спеццене - 10 200 рублей в одну сторону. С 19 августа стоимость субсидированных авиабилетов упала до 7 650 рублей (для взрослых) и до 5 740 рублей - для детей от двух до 12 лет.

Причем новая цена одинакова для маршрутов в столицу из Владивостока, Магадана, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Петропавловска-Камчатского. Перевозка по новому тарифу из городов Дальнего Востока будет производиться с 19 августа по 39 ноября, а из Москвы - с 15 сентября по 30 ноября.

- Перевозки по субсидируемым тарифам для жителей региона окажутся дешевле «плоских тарифов» по дальневосточным направлениям в среднем на 45 процентов, - прокомментировала Юлия Спивакова, пресс-секретарь ПАО «Аэрофлот».

Купить льготный авиабилет можно в офисе авиакомпании, по телефону контакт-центра и у агентов. Время оформления - 48 часов. С собой необходимо взять паспорт.

Еще один способ - совершить покупку на сайте авиакомпании. В специальном разделе «Субсидированные перевозки» необходимо выбрать подходящий рейс и загрузить скан удостоверяющего личность документа и документа, который подтвердит регистрацию на Дальнем Востоке. Подтверждение бумаг может занять до пяти суток. После одобрения оплатить бронь необходимо в течение двух дней.

Если перелет запланирован на ближайшие 72 часа, оформление и оплата билета должны пройти в течение одного часа с момента бронирования.