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Общество20 августа 2021 6:46

Анна Гуменникова: «Амброзию в Хабаровском крае нужно убирать механически»

Если полынь попадет в корм, то это может сказаться на качестве сельхозпродукции
Ульяна КОСКИНА
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Анна Гуменникова, заведующая лабораторией фитосанитарного контроля Хабаровского референтного центра Россельхознадзора

Анна Гуменникова, заведующая лабораторией фитосанитарного контроля Хабаровского референтного центра Россельхознадзора

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Сорняки, а также насекомые портят жизнь не только дачникам, но и сельхозпроизводителям. Например, всем известная амброзия характерна для августа. Это довольно мощное растение - оно вырастает до полутора метров и может конкурировать с кем угодно. Как сообщила в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Хабаровск» заведующая службой лаборатории фитосанитарного контроля Хабаровского референтного центра Россельхознадзора Анна Гуменникова, у нас в крае есть карантин по амброзии. Но из года в год проводятся обследования в тех местах, где уже были очаги. Тут не идет речь о выкосе, сорняки нужно убирать механически, вырывать с корнем.

- В лаборатории специалисты исследуют семена, посадочный материал. В частности проводим гербологическую экспертизу. Например, к 8 Марта в Хабаровск поступили свежесрезанные цветы, они проходили проверку сотрудниками федеральной службы Россельхознадзора. Но исследовали агрономы испытательной лаборатории Референтного центра. В цветах свежесрезанных и горшечных были трипсы. Мелкое насекомое достаточно распространено. Его трудно разглядеть и тем более определить. Однако это может сделать только специалист с помощью техники, - рассказала гостья эфира.

Эксперты советуют при покупке цветов внимательно их осмотреть. Сразу не заметишь мелких насекомых. Они находятся либо в почве, либо на нижней стороне листа. А когда проводится экспертиза, специалисты вытряхивают насекомых с цветов на белый лист, собирают кисточкой и рассматривают под бинокуляром. Также на горшечных растениях можно увидеть следы жизнедеятельности трипсов. Они высасывают из растений сок. Кроме того, выделяется липкий субстрат, в итоге растение заражается повторно. Лист начинает усыхать.

- Мы работаем по ГОСТу, согласно которому проводится отбор всей продукции растительного происхождения. Обязательно на место выезжает инспектор Россельхознадзора, он заранее составляет план. С ним отправляются специалисты подведомственной лаборатории. Мы оказывает консультационные услуги. Проводим визуальную экспертизу, то есть устанавливаем фитосанитарное состояние подкарантинной продукции, - уточнила Анна Геннадьевна.

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