Подмывает фундамент: паводок вплотную подошел к микрорайону Прибрежный в Хабаровске

Вода добралась до гаражных боксов на Ремесленной. Фото: Петр МОЛОТОВ

По состоянию на 20 августа уровень воды в Амуре добрался до отметки в 606 сантиметров. По информации краевого МЧС, резкого повышения уровня Амура у краевого центра уже не будет - максимум в ближайшие сутки вода будет прибывать на несколько сантиметров, а потом пойдет на спад. Тем не менее паводок успел затопить инфраструктуру Прибрежного микрорайона Хабаровска.

В 2013 году Затон и Прибрежный сильно пострадали от наводнения. Фото: Петр МОЛОТОВ

Улица Ремесленная стала известна на всю страну в 2013 году, когда уровень Амура превысил восемь метров. Тогда в затопленный район были стянуты основные силы и средства, которые ликвидировали последствия паводка. Тогда же район посетил глава МЧС Владимир Пучков. Десятки домов оказались затопленными вплоть до второго этажа, а насосы, откачивающие воду обратно в Амур, работали круглосуточно.

В 2013 году Затон и Прибрежный сильно пострадали от наводнения. Фото: Петр МОЛОТОВ

Пострадали в тот раз не только жилые дома, но и хозяйственные постройки, а также многочисленные гаражи местных жителей. Последствия наводнения видны до сих пор - многие гаражи с тех пор заброшены, а новых владельцев не появляется из-за постоянных рисков новых наводнений.

Последствия наводнения видны до сих пор. Фото: Петр МОЛОТОВ

Нынешнее наводнение можно назвать лайтовым - вода затопила лишь часть гаражных боксов. Судя по прогнозам гидрологов, дальше отметки в 610 сантиметров она может и не подняться. Тем не менее гаражи затоплены, ущерб нанесен.

Дороги в гаражном кооперативе превратились в каналы. Фото: Петр МОЛОТОВ

Некоторые владельцы пытались вывезти свое имущество, но большинство махнуло рукой - видимо, там они не хранят что-либо ценное. Проезды к гаражному кооперативу превратились в каналы, а хлещущие амурские волны понемногу подтачивают раскрошившийся фундамент.

Вода добралась до гаражных боксов на Ремесленной. Фото: Петр МОЛОТОВ

В этом же районе находится и станция очистки «Водоканала». Однако на предприятии подготовились к неблагоприятному сценарию - провели отсыпку полосы, сделали запас реагентов для водоочистки и насосы, чтобы оперативно откачивать воду. В ограждении района от хаотичного удара стихии сыграла свою роль и дамба на входе в затон возле «Броско Молла».

Улица Штормовая тоже оказалась затопленной. Фото: Петр МОЛОТОВ

Работы ведутся и в других уязвимых местах - по улицам Богачева и Штормовой. Основная задача отсыпных работ по Богачева - не дать воде достичь жизненно важной транспортной артерии города - проезжей части улицы Павла Морозова.

Вода добралась до гаражных боксов на Ремесленной. Фото: Петр МОЛОТОВ

А вот на Штормовой прямо на берегу расположено несколько жилых частных домов, которые тоже периодически страдают от подтоплений. В этих местах силами РСЧС возведены временные защитные сооружения.