«Мини-БАМ» и много новейшей техники покажут на форуме «Армия-2021» в Хабаровске

Будет представлено более 600 единиц военной техники Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 26 по 28 августа в Хабаровске на территории Большого аэродрома на Восточном шоссе будет проходить международный форум «Армия-2021». В программе жителей ждет выставка военной техники, показательные выступления, демонстрация инженерных и железнодорожных войск. Причем демонстрационная часть форума станет самой зрелищной за историю мероприятия. Кроме того, форум будет посвящен применению в армии робототехники и искусственного интеллекта.

В мероприятии примут участие военнослужащие объединения ВВС и ПВО ВВО. В этом году гостей форума ждет ряд новшеств. Также будет представлено более 600 единиц военной техники, более 20 самолетов и вертолетов, более 10 подводных лодок, среди которых 70-80% - новейшие образцы.

Например, зрители увидят тральщик «Якоб Беляев» с безэкипажным катером «Сканда», бронированный санитарный автомобиль «Линза», боевой вездеход «Алеут», станция очистки воды и другие образцы военной техники. А также будет представлена новейшая экипировка и обмундирование. Помимо ВВО, свои экземпляры продемонстрируют «Росгвардия» и «МЧС».

Первая группа площадок будет состоять из показа возможностей авиационной техники, машин сухопутных войск, изделий предприятий промышленности Хабаровского края. Также состоятся показательные выступления команд военнослужащих ВВО, вертолетов армейской авиации, танковых и мотострелковых подразделений общевойскового учебного центра ВВО.

На второй группе будут продемонстрированы возможности техники инженерных, железнодорожных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы ракетных войск и артиллерии, сил и средств технического обеспечения. Также для детей будет организован интерактивный армейский квест.

Помимо выставки, жители и гости города увидят демонстрацию строительства БАМа. На Большом аэродроме построят настоящую железную дорогу, правда, в сильно уменьшенных масштабах. Железнодорожные войска покажут, как строилась легендарная дорога, начиная с исторических событий, вплоть до наших дней.

- Основная цель данного форума – показать достижения ВПК РФ, показать достижения в области высоких технологий, современных технологий. У нас сейчас проходит год науки и технологий. В рамках этого и будут представлены современные, новейшие образцы военной техники и их возможности с учетом требований военного времени и тех угроз безопасности России, которые на сегодняшний день существуют, в том числе и на Дальнем Востоке. Нам важно, чтобы народ Дальнего Востока видел, что армия является гарантом защиты и владеет новыми технологиями на профессиональном уровне, - рассказал Сергей Севрюков, генерал-лейтенант, заместитель командующего войсками ВВО.

Мероприятие обещают провести с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. До выставочной площадки от КПП каждые пять минут будут курсировать автобусы. Вход свободный.

Форум «Армия-2021» состоится в 11 регионах страны. Будет подготовлено почти 70 выставочных площадок в 37 городах. В 2020-м их было 45. Впервые форум состоится в Якутии и Магадане. В прошлом году форум в Хабаровске посетило более 100 тысяч человек.