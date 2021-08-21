Хабаровский визажист из мирового топ-10 рассказала, как в любом возрасте оставаться красивой

Визажист из Хабаровска попала в топ-10 лучших в номинации «Подиумный макияж» на конкурсе OMC Hairworld –2020. Фото: natalicherkashina Фото: Из личного архива героя публикации

Визажист из Хабаровска попала в топ-10 лучших в номинации «Подиумный макияж» на Мировом чемпионате по парикмахерскому искусству и эстетике OMC Hairworld –2020. Наталья Черкашина 25 лет отдала работе в бьюти-индустрии, где из-за постоянной смены трендов необходимо совершенствовать свое мастерство. Специально для «КП» визажист поделилась профессиональными секретами красоты, чтобы наши читательницы в любом возрасте оставались красивыми.

Накопленный опыт позволил мастеру открыть собственную школу профессионального макияжа и грима. Фото: natalicherkashina Фото: Из личного архива героя публикации

ВЗАЖИСТ ДЛЯ СЕЛЕБРИТИ

Изначально Наталья не собиралась связывать свою жизнь с бьюти-индустрией, но творчество всегда окружало женщину и незаметно вело к визажу. Будучи студенткой, она была вокалисткой некогда известного ансамбля песни и пляски, любила гримировать себя и коллег. Затем случился творческий перерыв, но в 1996 году судьба вновь привела Наталью к кистям и палеткам.

Нужно знать не только техники, необходимо чувствовать каждого человека. Фото: natalicherkashina Фото: Из личного архива героя публикации

- Нужно было собирать ребенка в школу и тогда мое хобби переросло в работу. Специализированных уроков, курсов илитературы почти не было, идеи черпали в популярных журналах, учились на своих ошибках. Я сотрудничала с фотографами, косметической фирмой, работала в известном в Хабаровске салоне красоты, колледже моды и дизайна, в городских телекомпаниях, в театрах, - рассказала «КП» Наталья Черкашина.

Визажист – это не только художник, но еще и психолог. Фото: natalicherkashina Фото: Из личного архива героя публикации

В кресле визажиста побывали известные люди, которые готовились к эфирам и выступлениям. Наталья с трепетом вспоминает работу с Сергеем Безруковым, Максимом Леонидовым, Сергеем Трофимовым, вокалистами «Хора Турецкого» и Виктором Ишаевым. Накопленный опыт позволил мастеру открыть собственную школу профессионального макияжа и грима.

- Визажист – это не только художник, но еще и психолог. Важно подчеркнуть красоту каждого человека. Нужно знать не только техники, необходимо чувствовать каждого человека, уметь разглядеть «фишки» клиентов, - поделилась Наталья.

Специально для «КП» визажист поделилась профессиональными секретами красоты. Фото: natalicherkashina Фото: Из личного архива героя публикации

БЬЮТИ-ЛАЙФХАКИ

Своими знаниями Наталья уже поделилась с тысячами выпускников, а теперь – и с читателями «Комсомолки». Прекрасным дамам в любом возрасте хочется оставаться красивыми, поэтому читайте и запоминайте.

Первое и самое основное в любом возрасте – конечно же, очищение и правильный уход за кожей. В него входят тоник, увлажняющий крем для глаз и крем для лица. В базовый уход можно включить сыворотку, главное – правильную. Средства необходимо подбирать под свой тип кожи, определить его поможет косметолог или визажист.

Своими знаниями Наталья уже поделилась с тысячами выпускников. Фото: natalicherkashina Фото: Из личного архива героя публикации

Сохраняйте индивидуальность. Повторение модных макияжей из Инстаграма приводит к тому, что за ними стирается собственное лицо. Трендовый мейкап необходимо адаптировать под себя и подчеркивать свои достоинства и изюминки, которые выгодно отличают вас от окружающих.

Аккуратные брови – залог хорошего внешнего вида. Это не значит, что необходимо срочно бежать к мастеру и отдавать много денег, здесь тоже важно сохранить индивидуальность. Если у вас брови ассиметричны или на них есть проплешины – не беда. Аккуратно подчеркните их и сделайте акцент, например, на губы.

В кресле визажиста побывали известные люди. Фото: natalicherkashina Фото: Из личного архива героя публикации

С возрастом не нужно махать на себя рукой. Важно не бояться и пробовать что-то новое, как в уходе, так и в макияже.

Критически относиться к модным тенденциям, рекламе и понимать, что нужно именно вам.

Плотный тональный крем – не выход для того, чтобы скрыть недостатки кожи. Цвет убирает цвет. Это значит, что если у вас вскочил красный прыщик или образовались фиолетовые круги под глазами, необходимо перекрыть их комплементарными цветами. Это цвета, которые на цветовом круге находятся друг напротив друга. Например, красному можно противопоставить зеленый, а фиолетовому – желтый. Консилеры в таких цветах помогут замаскировать мелкие недостатки кожи.