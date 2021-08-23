Стало известно, где и когда пройдет отключение горячей воды в Хабаровске в сентябре 2021 года Фото: Алексей ФОКИН

Осень - это не только пора романтических прогулок по желтеющим аллеям, но и время тазиков, кастрюлек и чайников. Нужны они в этот сезон не только для приготовления согревающих напитков, но и для банных процедур. Да, в Хабаровске вновь отключат горячую воду. Уже стало известно, где и когда пройдет отключение горячей воды в Хабаровске в сентябре 2021 года

Если в августе горячую воду отключали только у потребителей ТЭЦ-1, то в сентябре кратковременные отключения пройдут по всему городу. Первыми на четыре дня горячей воды лишатся потребители именно ТЭЦ-1. Там пройдут гидравлические испытания на прочность и плотность тепломагистрали. В связи с этим с 6 по 9 сентября отключение горячей воды произойдет в:

- Индустриальном районе;

- Центральном районе (в границах улиц Гамарника (по нечетной стороне), Пушкина (до улицы Карла Маркса), Мухина (от улицы Пушкина до Ленинградской);

- Железнодорожного района (ДОСы, Костромская, Промышленная);

- Хабаровского района (поселки Ильинка, Ракитное, Сосновка).

С 13 по 15 сентября гидравлические испытания тепломагистрали пройдут на ТЭЦ-3. Из-за этого на три дня горячую воду отключат в Краснофлотском, Кировском, Центральном и Железнодорожном районах, а именно:

- на улице Лейтенанта Шмидта;

- на улице Шелеста;

- на улице Воронежской;

- на улице Ленинградской;

- на улице Аэродромной;

- на улице Целинной;

- на улице Геодезической;

- на улице Промывочной;

- на улице Шмаковской;

- на Амурском бульваре;

- в микрорайоне «Хабаровск-2»;

- на улице Ленина (нечетная сторона);

- на улице Ленинградской;

- на улице Карла Маркса;

- на улице Гоголя;

- в селе Восточном;

- в селе Тополево;

- в селе Матвеевка;

- в селе Мирном.

С 13 по 19 сентября гидравлические испытания на прочность и плотность пройдут на котельной в Волочаевском городке. Неделю горячей воды не будет у жителей улицы Подгаева.

Следом за Волочаевским городком гидравлические испытания на прочность и плотность тепломагистрали пройдут на ТЭЦ-2. С 20 по 22 сентября горячую воду отключат в Кировском, Центральном и Индустриальном районах, а именно:

- на Амурском бульваре;

- на улице Джамбула;

- на улице Металлистов;

- на улице Тихоокеанской;

- на улице Истомина;

- на улице Шеронова;

- на улице Ленина (от площади Блюхера до улиц Шевченко);

- на улице Гамарника (нечетная и четная стороны);

- на улице Калинина;

- на переулке Доступном;

- на улице Волочаевской.

Стало известно, где и когда пройдет отключение горячей воды в Хабаровске в сентябре 2021 года. Последний этап сентябрьских испытаний пройдет с 20 по 24 сентября. В этот период пройдут гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей на некрасовской котельной. На пять дней горячей воды лишатся жители села Некрасовка.

Напомним, что гидравлические испытания являются необходимым условием для подготовки оборудования к грядущему отопительному сезону. Во всех случаях возникновения опасности необходимо сообщить об этом в диспетчерскую службу Хабаровских тепловых сетей по телефону: 8 (4212) 36-35-16.