Стало известно, где и когда пройдет отключение горячей воды в Хабаровске в сентябре 2021 года
Фото: Алексей ФОКИН
Осень - это не только пора романтических прогулок по желтеющим аллеям, но и время тазиков, кастрюлек и чайников. Нужны они в этот сезон не только для приготовления согревающих напитков, но и для банных процедур. Да, в Хабаровске вновь отключат горячую воду. Уже стало известно, где и когда пройдет отключение горячей воды в Хабаровске в сентябре 2021 года
Если в августе горячую воду отключали только у потребителей ТЭЦ-1, то в сентябре кратковременные отключения пройдут по всему городу. Первыми на четыре дня горячей воды лишатся потребители именно ТЭЦ-1. Там пройдут гидравлические испытания на прочность и плотность тепломагистрали. В связи с этим с 6 по 9 сентября отключение горячей воды произойдет в:
- Индустриальном районе;
- Центральном районе (в границах улиц Гамарника (по нечетной стороне), Пушкина (до улицы Карла Маркса), Мухина (от улицы Пушкина до Ленинградской);
- Железнодорожного района (ДОСы, Костромская, Промышленная);
- Хабаровского района (поселки Ильинка, Ракитное, Сосновка).
С 13 по 15 сентября гидравлические испытания тепломагистрали пройдут на ТЭЦ-3. Из-за этого на три дня горячую воду отключат в Краснофлотском, Кировском, Центральном и Железнодорожном районах, а именно:
- на улице Лейтенанта Шмидта;
- на улице Шелеста;
- на улице Воронежской;
- на улице Ленинградской;
- на улице Аэродромной;
- на улице Целинной;
- на улице Геодезической;
- на улице Промывочной;
- на улице Шмаковской;
- на Амурском бульваре;
- в микрорайоне «Хабаровск-2»;
- на улице Ленина (нечетная сторона);
- на улице Ленинградской;
- на улице Карла Маркса;
- на улице Гоголя;
- в селе Восточном;
- в селе Тополево;
- в селе Матвеевка;
- в селе Мирном.
С 13 по 19 сентября гидравлические испытания на прочность и плотность пройдут на котельной в Волочаевском городке. Неделю горячей воды не будет у жителей улицы Подгаева.
Следом за Волочаевским городком гидравлические испытания на прочность и плотность тепломагистрали пройдут на ТЭЦ-2. С 20 по 22 сентября горячую воду отключат в Кировском, Центральном и Индустриальном районах, а именно:
- на Амурском бульваре;
- на улице Джамбула;
- на улице Металлистов;
- на улице Тихоокеанской;
- на улице Истомина;
- на улице Шеронова;
- на улице Ленина (от площади Блюхера до улиц Шевченко);
- на улице Гамарника (нечетная и четная стороны);
- на улице Калинина;
- на переулке Доступном;
- на улице Волочаевской.
Стало известно, где и когда пройдет отключение горячей воды в Хабаровске в сентябре 2021 года. Последний этап сентябрьских испытаний пройдет с 20 по 24 сентября. В этот период пройдут гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей на некрасовской котельной. На пять дней горячей воды лишатся жители села Некрасовка.
Напомним, что гидравлические испытания являются необходимым условием для подготовки оборудования к грядущему отопительному сезону. Во всех случаях возникновения опасности необходимо сообщить об этом в диспетчерскую службу Хабаровских тепловых сетей по телефону: 8 (4212) 36-35-16.