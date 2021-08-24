Хабаровчане приняли участие в необычном съезде партии «Новые люди»

Фото: партия «Новые люди».

В работе съезда приняли участие более 2 500 делегатов со всей России.

Новые люди приняли предвыборную программу, которая содержит десятки идей для улучшений в экономике и политическом устройстве, медицине и образовании, обороне и безопасности, экологии и внешней политике. Лидер Новых людей Алексей Нечаев отметил, что эта программа проста и понятна каждому.

- Перестать выкачивать деньги из экономики, раздувая госбюджет. Снизить налоги, вернуть их в регионы - туда, где они собираются. Дать больше самоуправления, свободы решать самим на своей земле, как жить и на что тратить. Вернуть конкуренцию во все сферы жизни страны, - сказал он.

Алексей Нечаев. Фото: партия «Новые люди».

Своими выводами по поводу развития страны поделилась «народный мэр» Якутска Сардана Авксентьева, советник председателя партии по региональным вопросам. За три месяца она совершила множество поездок по регионам, изучила проблемы, которые не решает местная власть.

- Больше денег должно оставаться в регионах непосредственно: до 75% всех собираемых налогов и сборов должно оставаться на территории, мы говорим о том, что необходимо поддерживать местное самоуправление, - убеждена Сардана Авксентьева.

Сардана Авксентьева. Фото: партия «Новые люди».

В партии представлен широкий спектр сообществ - экологи, урбанисты, молодые мамы и общества людей с ограниченными возможностями. Специальными гостями съезда стали телеведущая Юлия Барановская, журналист Елена Летучая и актёр Сергей Жигунов. Юлия Барановская рассказала о проблемах мам особенных детей.

- Я не могу без слёз смотреть на то, как живут семьи с детьми-инвалидами. Как они выбивают у государства каждую копейку, чтобы выжить. Новые люди - единственные, кто приходит на помощь в таких ситуациях, - сказала она.

Елена Летучая. Фото: партия «Новые люди».

Елена Летучая обратила внимание на проблемы очистки Байкала, решением которых занимаются Новые люди. Им удалось поднять со дна крупнейшего озера России более 400 тонн покрышек, и эта работа продолжается.

- Новые люди предлагают простые решения. Как увеличить зарплаты, как снизить тарифы, как решить вопрос с очередями в поликлиниках. Мы идём в Госдуму не с набором лозунгов, а с пакетом готовых решений, которые по-настоящему помогут людям, - сказал Алексей Нечаев.