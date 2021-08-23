Художник Алексей Черкасов: «Новая галерея в Хабаровске – это точка притяжения нормальных людей» Фото: Максим МОЛОТОВ

Все хабаровчане знают здание на центральной улице краевой столицы, на котором выгравировано слово «Лотос». Это один из самых центровых и престижных торговых центров Хабаровска. Центрее некуда. И именно здесь свершилось событие, поистине невиданное не только в наших широтах, а вообще – в России. Третий этаж этого симпатичного здания захватили. Захватили не вечно голодные коммерсанты, не международные спасительные миссии и не бюрократы. Художники. Члены Творческого союза художников России, его хабаровского краевого отделения. Им – людям искусства – очень нужна была площадка для донесения «сокровенного, лежащего и бунтующего в душе каждого человека, который не теряет связи с землей, родившей его и сделавшей из него то, что именуется «родиной родин».

Художник Алексей Черкасов: «Новая галерея в Хабаровске – это точка притяжения нормальных людей» Фото: Максим МОЛОТОВ

Немного лирики. Хабаровские и, вообще, – дальневосточные – художники не массовые. Штучные. Кого ни возьми – престранная судьба. То медик, то архитектор, то сантехник, то, прости Господи, патологоанатом. Свора девиантов, на первый взгляд, - лузеры жизни, гады человеческого подбрюшья, социальные маргиналы, матершинники, безответственные отцы, матери-кукушки, пораженцы, прихлебатели, волки тряпочные.

Это, может быть, и так.

Художник Алексей Черкасов: «Новая галерея в Хабаровске – это точка притяжения нормальных людей» Фото: Максим МОЛОТОВ

Только есть и другое. Хабаровский край позже всех вступил в дружную и неоднородную семью народов Дальнего Востока. Даже сама топонимика наших населенных пунктов говорит об этом. Охотск, Хабаровск, Бикин, Чумикан – эти имена давались теми людьми, кто обладал избыточностью человеческой энергетики. Способность к свершению – плевать, каким образом, главное – что – наше. ОХОТСК – промысел всего живого, без геноцида, без ужаса истребления местных племен, форпост цивилизации на краю мира. ХАБАРОВСК – «хабар» - это военная, взятая силой удача, лайт-версия завоевания - без геноцида. Бикин – сохраненное наследие. Маньчжурское слово. Означает – взятое без боя, полюбовно, по договору.

Художник Алексей Черкасов: «Новая галерея в Хабаровске – это точка притяжения нормальных людей» Фото: Максим МОЛОТОВ

- Никто не знает этой земли по-настоящему. Дальневосточник любит свой край, свой дом, семью. Но эта тяга к верным понятиям, никогда не способным предать его - является ли она его вот этой, великой мерой понимания нашей преданности нашему краю, кто знает… Мы постараемся показать, почему и как это происходит, - говорит Илья Керницкий, председатель Хабаровского кого союза художников России.

Напомним, что проголосовать «За» – вы можете по адресам:

Илья Керницкий

@ilya_kernitskii

Павел Барсуков

@pavel_barsukov_art

Алексей Черкасов

@du_bel

Леонид Савченко

@savchenko.leonid

Виталий Гинчук (картины из шпона. Уссурийск)

Дмитрий Душкин (инсталляции из картона. Комсомольск)

@pro100karton