Михаил Дегтярев: «Ловите! Никто никогда не запрещал любительскую рыбалку» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Доброго здоровья всем слушателям радио «Комсомольская правда». Продолжаю делиться самыми важными для нашего края новостями прошедшей недели в привычном уже для нас формате.

На прошлой неделе состоялся традиционный уже объезд районов региона. В этот раз я посетил Советско-Гаванский и Ванинский районы. В поселке Заветы Ильича - проблемы с системой теплоснабжения. Ее нужно модернизировать. Приняли решение строить новую угольную котельную, и откладывать в долгий ящик инициативу не будем! Поэтому строительство начнется в следующем году. А пока из бюджета мы дополнительно выделили 15 миллионов рублей на замену старых котлоагрегатов. Жителям поселка Заветы Ильича мы зимой замерзнуть не дадим.

В ходе командировки я проверил ремонт дороги Советская Гавань-Ванино. Трасса ремонтируется по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Кроме того, недавно правительство России выделило нам дополнительно 800 миллионов рублей.

Очень волнует жителей Хабаровского края вопрос про путину. Хочу всех успокоить: нам удалось договориться с Росрыболовством об использовании наплавных сетей. Такое исключение сделали только для нашего региона. С другой стороны, за последние годы наблюдается сокращение популяции лососевых рыб. Надо дать лососю возможность восстановиться. Поэтому существует ряд ограничений – например, длину «заездок» в этом году мы ограничили по протяженности.

Также мы запускаем новую программу рыборазводных заводов, которые начинаем открывать и в этом и в следующем году.

Что касается любительской рыбалки. Ее вообще никто никогда не запрещал. Рыбаки-любители и община КНС имеют возможность запастись осенней кетой. Рыболовные участки для любительского рыболовства за прошедший год увеличили свое количество на 26 единиц.

Еще одна новость для автолюбителей нашего края и всего Дальнего Востока. Мы обратились с просьбой к председателю правительства России Михаилу Мишустину о продлении моратория на оборудование системы «ЭРА-ГЛОНАСС» поддерживать праворульные машины. Нашу инициативу одобрили. Теперь временный порядок ввоза будет действовать до 3 декабря 2022 года. Это значит, что в течение этого времени не будет дополнительного роста цен на автомобили.

И в заключение. Через два года мы будем отмечать 165-летие столицы Дальнего Востока – города Хабаровска. Я не оговорился. Для меня Хабаровск останется столицей Дальневосточного округа. Уже сейчас мы начали подготовку к юбилею, создан специальный оргкомитет. На нем мы разработаем программу мероприятий. Туда войдут инициативы, направленные на повышение качества жизни хабаровчан и на развитие комфортной городской среды.

И, как всегда, уважаемые радиослушатели, жители Хабаровского края, желаю вам здоровья. Берегите себя и ваших близких

Всегда ваш, Михаил Дегтярев.